2019年第三期城市医联体建设工作推进会在杭州市召开

据悉，为贯彻落实《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》等有关要求，由国家卫生健康委医政医管局主办、国家卫生健康委卫生发展研究中心协办的第三期城市医联体建设工作推进会9月5日在杭州市召开。

会上，国家卫生健康委医政医管局副局长焦雅辉总结全国医联体建设情况并提出工作要求，医疗资源处副处长胡瑞荣对分级诊疗和城市医联体建设政策进行解读，委卫生发展研究中心副主任付强对城市医联体建设的思路进行了分享。

焦雅辉指出，医联体是落实分级诊疗制度的重要组织形式。国务院办公厅印发的《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》，明确提出城市医疗集团、县域医共体、跨区域专科联盟和远程医疗协作网4种医联体组织模式以及各自功能定位，其中远程医疗协作网和跨区域专科联盟是各医院学科发展的需要，是补短板、强弱项的有力手段，可以运用这种现代化的形式建设医联体，实现资源下沉。

焦雅辉强调，城市医联体建设工作的顶层设计已经基本完备，重点是各地方要思路清晰，稳抓落实。当前的重点工作是建设城市医联体和县域医共体，行政部门要对区域资源进行统筹规划，推进城市医联体网格化布局，避免“跑马圈地”。

焦雅辉要求，各地要坚持“两手抓”，一手抓供给侧结构性改革，通过分级诊疗、医联体建设，优化医疗资源结构与布局；一手抓需求侧感受，通过改善医疗服务，增强群众获得感。

供给侧结构性改革，重点推进国家区域医疗中心的建设，做好区域医疗服务规划是减少异地就医的一个重要手段和措施，能够提升县医院医疗能力，减少农民看病就医难的问题，缓解城市大医院看病难、看病贵等问题。

在需求侧感受方面，重点工作是改善医疗服务，充分利用“互联网+”优化医疗服务，增强人民群众的获得感，提高医疗服务效率，推广日间手术模式，推广五大中心建设，强化药学服务的建设和发展，通过药学服务在医联体的下沉，让签约服务做的更实，更好地服务慢性病患者。

要严格按照《医疗联合体综合绩效考核工作方案（试行）》的要求，加强对辖区内医联体综合绩效的考核，重点考核牵头医院的资源下沉情况，以及基层医疗机构的能力提升情况。全面启动三级公立医院的绩效考核工作，打造整合型医疗卫生服务体系，促进三级医院落实功能定位。

会上，上海、山东、广东、江苏等地的单位代表做了典型发言。国家卫生健康委医政医管局、有关省卫生健康委医政医管处（局）、城市医联体建设试点城市（区）卫生健康委、城市医联体建设试点城市（区）拟组建医联体的牵头医院等的主要负责同志参加会议。