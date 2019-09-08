第十一届国际风湿病学术大会召开

人民网北京9月8日电 7日，世界中医药学会联合会第十一届国际风湿病学术大会暨《风湿病中医临床诊疗丛书》发布会在京召开。会议由世界中医药学会联合会主办，世界中医药学会联合会风湿病专业委员会承办。20多个国家和地区的风湿病的专家、学者、医药企业等代表500多人参会，国内外专家深入交流就医药治疗风湿性疾病的临床、基础及新技术新方法，深入研讨中医药传承创新发展以及中医药走向世界。

第十届、十一届全国政协原副主席、中华全国妇女联合会原副主席张梅颖，世界中医药学会联合会主席马建中，日本名誉会长代表松岡正治，中国中医科学院原院长姚乃礼，国医大师路志正，国医大师晁恩祥，北京市中医管理局原局长张炳厚等出席开幕式并致辞。

张梅颖指出，党的十八大以来，中共中央把中医药事业发展放在全面深化改革、进一步扩大对外开放的战略高度，融入实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦的伟大实践，中医药振兴发展迎来了天时、地利、人和的历史性机遇。要切实把中医药继承好、发展好、利用好，努力实现中医药健康养生文化的创造性转化、创新性发展，使之与现代健康理念相融相通，服务于人类健康，为世界文明发展作出更大贡献。

世界中医药学会联合会风湿病专业委员会会长王承德指出，中医药学是中国独具原创的医学科学，是中华民族文化中最灿烂的瑰宝。《黄帝内经》立“痹论”专篇，汉代张仲景《金匮要略》正名为“风湿病”。风湿病诊治历经数千年，世世有创新、代代有发展。随着现代医学免疫学的快速发展，中医风湿病学在病因病机、辨证论治、基础研究等方面有了长足进步，更加完善了风湿病学体系，中医药防治风湿病有其独特的优势。

自2010年起，秉承“传承学术、发展学术、创新学术”的宗旨，世界中医药学会联合会风湿病专业委员会在王承德会长带领下，经过9年努力，建立起一个国际型的中医风湿病人才培养、学术交流、技术合作、科学研究的公共平台，积极推动建立中医药风湿病国际防治联盟，促进世界各地中医风湿病学术交流。

在《风湿病中医临床诊疗丛书》新闻发布会上，总主编王承德介绍：“中医的灵魂是整体、中医的精髓是辨证、中医的基石是临床、中医的生命是疗效、中医的关键是传承、中医的希望是人才、中医的未来是创新。为了系统总结和整理风湿病学科多年的研究成果，发挥中医药的特色优势，传承前辈的学术成就，挖掘历代治疗风湿病的宝贵经验，组织全国中医风湿病领域最权威的著名中医风湿病专家、学者分工编撰，选定类风湿关节炎、系统性红斑狼疮、干燥综合征等17个中医风湿病优势病种，编写《风湿病中医临床诊疗丛书》。”

丛书编写历时3年，经六次编委会会议审定，最终付梓面世。该丛书坚持中西医并重，中学为体，西学为用，中西互补的原则，遵循以临床为基础，注重实用性、学术性、时代性、规范性，使之成为既有学术价值又有实用价值的一部权威著作。

王承德说： “风湿病是临床常见多发疑难病，病情复杂，病程较长，往往缠顽难愈。希望该丛书能够成为各级各类医疗机构中，中、西医风湿病临床和科研工作者的案头参考，也适用于广大风湿病患者阅读参考。”（记者王君平）