爱国卫生：健康领域的中国创举 

蓝天白云碧波荡漾，阡陌交通孩童欢笑。这并非画卷中才有的美好世界。爱国卫生运动这一中国创举，将这一美好愿景逐渐变成现实。

中华人民共和国成立之初，通过普及卫生知识、大搞环境卫生、除“四害”等一系列举措，爱国卫生运动对改善我国城乡卫生环境、防控疾病发挥了巨大作用。如今，新时代的爱国卫生运动正通过建设健康城市等方式，助力健康中国建设，焕发新的生机。

公共卫生与群众路线结合

“将爱国和卫生相结合，是中国的一个创举。这与当时的历史背景密不可分。”全国爱国卫生运动委员会办公室副主任毛群安说。1952年，美国政府罔顾国际禁令，向朝鲜和我国东北地区实施细菌战。同年12月，毛主席发出了“动员起来、讲究卫生、减少疾病、提高健康水平、粉碎敌人的细菌战争”号召，政务院印发《关于1953年继续开展爱国卫生运动的指示》。中央爱国卫生运动委员会（现为全国爱国卫生运动委员会）由此成立。

在复旦大学教授傅华看来，除了历史机遇，爱国卫生诞生的背后还有着深刻的体制内涵——将公共卫生和群众路线结合起来，正体现了中国特色社会主义制度的优势，是中国的独创。“公共卫生不是由供给者单方面完成，而是由卫生工作者、高危人群以及社会多方协作，而群众路线恰能发挥组织动员的作用。”傅华说。

1982年通过的《中华人民共和国宪法》第二十一条规定“开展群众性卫生运动，保护人民健康”，为爱国卫生运动奠定了法律基石。如果说20世纪50年代至70年代的爱国卫生运动侧重于传染病防治，主要任务是除“四害”、讲卫生、清洁环境、消灭疾病。那么，随着改革开放的大幕徐徐开启，我国经济飞速发展，疾病谱也出现了深刻转变——高血压、心脏病等慢性非传染性疾病成为国民健康的“第一杀手”。爱国卫生运动的内容也随之发生变化。“这一点从《国家卫生城市标准》的修订过程中便能窥见一斑。”傅华说，1989年10月19日，全国爱国卫生运动委员会印发《关于开展创建国家卫生城市活动的通知》，创卫工作正式启动，成为改革开放后爱国卫生运动的重要载体和抓手。

1994年、1999年、2005年、2010年和2014年全国爱卫会先后对《国家卫生城市标准》进行了5次修订。在第一次修改时，就增加了“广泛开展控制吸烟宣传教育，公共场所、工作场所和交通工具上应有禁烟标志，积极开展创无烟单位活动”。这与20世纪90年代启动的控烟工作紧密相关。此后，面对慢病井喷的现状，标准又逐步增加了“社区和工作场所积极开展健康教育工作，广泛开展全民健身活动”，“开展慢性病综合防控示范区建社”，“推广减盐、控油等慢性病防控措施”等内容。

小厕所连着大民生

在爱国卫生运动的诸多举措中，“厕所革命”有着标志性意义。

一块木板两块砖，三尺栅栏围四边，这曾是我国农村厕所的真实写照。因其对环境和水源污染严重，导致痢疾等肠道传染病高发，给百姓健康带来巨大危害。此外，由于疾病发生的延时性，很多农民意识不到改厕与预防疾病之间的关系，盖了漂亮的新房子，却舍不得为厕所改造花钱。

20世纪90年代，改厕工作纳入《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》，广大农村掀起了一场厕所革命。“在农村改厕问题上，充分体现了爱国卫生运动中政府主导统筹谋划的特点。”毛群安说，2004年，全国爱卫办承担了中央转移支付农村改厕项目，这是我国第一次由中央政府资助农村卫生厕所建设。

党的十八大以来，习近平总书记多次提及农村改厕问题，指出改厕是改善农村卫生条件、提高群众生活质量的一项重要工作，在新农村建设中具有标志性意义，可以说小厕所连着大民生。2004年以来，中央财政累计投入83.8亿元，新建、改造2126.3万户农村厕所。2009年，农村改厕工作列入深化医改重大公共卫生服务项目以来，农村卫生厕所普及率持续提升。

吹响新时代集结号

北京大学教授李玲表示，爱国卫生运动的一大特色是体现了预防为主的理念，并将改水改厕等具有较高“健康绩效”的适宜技术应用其中，这不仅与健康中国建设的主题相契合，同时也是当下医改的方向。（下转第2版）（上接第1版）

李玲指出，医疗卫生资源是有限的，因此始终存在如何在预防和治疗之间、低成本的适宜技术和高精尖技术之间选择的问题。预防为主的理念和低成本的适宜技术，面向的是广大人群，简便易行，对健康的改善效果大，社会效益好。

“从根本来说就是减少疾病的发生，这是中国爱国卫生运动的精髓。”李玲表示，整治环境卫生、除“四害”、调查研究地方病、改水改厕、健康教育和健康促进，这些爱国卫生运动的内容使每个人成为健康生产的主体。这项工作通过有效的社会组织将中国政治优势、组织优势和文化优势转化为人民群众的福利，以较低的成本实现了较高的健康绩效。

在建设健康中国的新历史进程中，爱国卫生运动也推出新举措，健康城市建设就是其中之一。

毛群安表示，健康城市这一概念形成于20世纪80年代，是在“新公共卫生运动”、《渥太华宪章》和“人人享有健康”战略思想的基础上产生的，也是世界卫生组织为面对21世纪城市化给人类健康带来的挑战而倡导的行动战略。1984年，在加拿大多伦多召开的国际会议上，健康城市的理念首次被提出。

2016年7月，全国爱卫会印发《关于开展健康城市健康村镇建设的指导意见》，标志着健康城市健康村镇建设在中国全面开展。“健康城市健康村镇是卫生城镇的升级版，卫生城镇重点关注解决城乡环境卫生问题，健康城市健康村镇则更加突出全面的社会健康管理。”毛群安说。

目前，全国爱卫办在全国确定首批38个健康城市试点市，积极探索健康城市建设的有效模式。同时，作为健康中国建设的有效抓手，健康城市健康村镇建设受到各地党委政府高度重视，已有100多个城市出台了健康城市建设相关政策或规划，健康社区、健康单位、健康学校、健康家庭等“健康细胞”工程建设正在积极探索推进。

“建设健康城市健康村镇并不意味着放松卫生城市的建设。”毛群安强调，从全国来看，特别是中西部地区推进卫生城镇创建是非常重要的工作，要努力改变环境卫生状况，改善城乡居民的生产生活条件；而东部发达地区和已经达到国家卫生城市标准的地区，要全面推进健康城市健康村镇建设。