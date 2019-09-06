心脑血管疾病的中医诊疗

治病，首在治心；养生，首在养心。百病生于心。内安己心，是大病康复及养生保健的根本。

中医认为，造成心血管疾病的主要原因在于心肾不交、心肺气阻、心脾两虚、心肝郁滞等，至使水饮凌心、痰迷心窍，淤血堵塞心脏或心包的血脉，心脏元气受损，不能发挥心脏应有效能。

心主血脉、心藏神志。心在五行属火，心为火脏，烛照万物；心为阳脏，而主阳气。《黄帝内经》曰，心者君主之官，神明出焉。所以心脏为五脏六腑之大主、为生命之主宰。心脏本体发病，则有跳、 怕、累、 乱、 慌、 闷 、阻、 痛8大症状。由于心神不安而出现喜、怒、忧、思、悲、恐、惊七情变化的心理疾病。

中医望诊对于早期诊断心脏病有极大优势。中医认为，心与小肠、脉、面、舌等构成了心系统，而不单单只是指心脏的脏器官。可以观察鼻根部位，按面部全息来看，两眼之间的山根部位对应着心脏。因此，如果山根处有横纹，多意味着心脑血管有问题，其病状多显示为有血脂高、动脉硬化、冠心病的潜在可能。

除了面部两眼之间的山根处出现横纹，中医通过望诊诊断心脏病还有另外几个标准：1）耳垂处发现冠脉沟形状；2）在手腕横纹处的神门穴与内关穴周围见明显青筋或呈紫黑色；3）张口舌下出现静脉发黑或发紫；4）嘴唇或指甲呈青紫色。同时配合脉诊，诊脉出现脉率不齐，时有中止的结代脉象。

传统中医治疗心脏病主要是用丹参、三七等活血化瘀的方法。

心脑血管疾病的三疗并举：

1）药疗 注意控制血脂、胆固醇、 血压、 血糖在正常指标，通过中医辩证心脏病的气郁、寒滞、血瘀 、痰凝等釆取不同的治疗方式，如行气、温经、活血、化痰而达到治本的目的，从而在根本上恢复心脑的生机功能。

2）动疗 动疗之动以有氧运动为主，比如散步。散步能很好地把情绪执著的心情通过外境的变化消散于无形。不主张有心脑病者剧烈运动。

《黄帝内经》中的千古名言：“恬淡虚无，真气从之，精神内守，病安从来？”清静养神、乐观恬愉。调畅情志，保持心情愉悦，怒喜思悲恐都不可过度，这是中医养心的根本，也是治疗当代人心理疾病的良方。

3）食疗 食疗是让心脑血管健康有序地进行新陈代谢，饮食应厚薄结合：对厚味食品浅尝辄止、少食糖与盐，勿过度饮酒，勿过食油腻、生冷、煎炸、烧烤；薄味指饮食以清淡为主，每顿饭七分饱即可。总之，饮食应注意6个字，即低脂肪、高纤维。

调理心脏，一则调畅情志，保持心情愉悦，因为生气郁积，会使心脑气滞血瘀；二则保持良好的睡眠质量，因为熬夜过劳而易早衰；三则药食同疗，食疗与药疗相互配合效果更佳。

心脏病通过穴位的针灸以及按摩，也能起到很好的作用。

主要的穴位包括内关、膻中、心俞。心，是人体的领导者，心的调控功能衰退，生命就会出现失控；心主管人体的血脉，心气虚则血脉运行无力，身体得不到濡养就容易衰老；心又主宰人体的精神活动，如果心神失调，就会导致神衰，神衰又易引起形衰。心缺少滋养，除了引发心脑血管疾病外，还会过早地引发衰老。

心，掌控人的情绪，所以，心神安则脏腑自调、百脉自畅、气血自平，机体从无序失衡状态渐可归于平衡，自然神清气爽，健康快乐。