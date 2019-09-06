有些人明明当时吃得很饱，但是没过多久就饿了。难道这就是传说中天生的吃货吗？其实，吃得多饿得快有时还可能是别的原因，搞清楚状况才能寻求正确的解决办法。

甲状腺功能亢进，简称甲亢。甲状腺合成释放过多的甲状腺激素，从而造成了机体代谢亢进和交感神经兴奋，引起高兴奋、高代谢、高消耗。高兴奋往往是患者特别兴奋但是又爱发脾气；高代谢是指患者吃得多但是排便也多，总觉得饿；高消耗则是指这类患者特别瘦，患病一两个月后体重明显下降。

血糖控制异常。很多的糖尿病患者或者血糖控制不好的人会比正常人更容易出现饥饿现象，这是因为他们体内的胰岛素分泌比较紊乱，过多的胰岛素分泌会导致血糖下降，从而产生饥饿、头晕、无力、心悸等症状。

肠胃消化问题。食物进入肠胃中，若胃酸大量分泌，加快了肠胃消化吸收的速度，就会导致饿得快。此外，还有可能是由于肠胃消化系统不良，致使食物进入肠胃后，其中的营养物质无法被吸收，因此就导致其无法为机体供能。

肝功能异常。当人体肝功能异常时，也会容易饥饿。这是因为当血糖浓度降低时，肝不能做出正确的生理反应来分解肝糖原，以维持正常的活动能量。于是，继续消耗血液中不多的糖原，往往更容易导致饥饿。

过度食用甜品。如果长期喜欢吃甜食，比如蛋糕、饼干、巧克力等高脂肪、高热量食物，很容易饿得快。虽然甜食会带来短时间的心情愉悦，但是容易很快就形成血糖低谷，从而恶性循环。因此甜食要适度，多吃蔬菜、水果、粗粮，调整饮食结构很重要。▲