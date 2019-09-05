国家卫健委能力建设和继续教育中心在京启动进修基地遴选 介入医学专科先试先行

8月31日，为期3天的2019香山国际介入医学峰会在京举行。本次峰会由中华医学会北京分会主办，北京大学第一医院、火箭军总医院承办，会议邀请了神经介入、外周血管介入、肿瘤介入、非血管介入、心脏介入、复合手术等领域的国内外知名专家，就介入医学的前沿问题和进展进行深入研讨，并分享介入微创治疗经验。

机构把脉专家领航 严把基地培训质量

国家卫健委能力建设和继续教育中心杨爱平主任出席大会并做了主题发言。国家卫健委能力建设和继续教育中心作为国家卫健委直属事业单位，主要负责卫生系统的继续教育和能力建设工作，设立开展了一系列继续教育、能力提升、资格认证等培训项目，旨在推动全国基层医疗机构改革发展与全国分级诊疗制度顺利实施，加快基层卫生人才队伍建设，推进继续医学教育培训领域的供给侧改革。

（国家卫健委能力建设和继续教育中心主任杨爱平致辞）

会上，杨爱平发言认为：“介入科是当前我国临床医学中发展很快的学科，许多新技术、新方法、新材料等的不断进展和应用，对介入科医生提出了更高的要求和挑战。同时，介入科也面临区域发展不均衡、医生短缺、专业能力不足等问题。”为此，中心于2018年设立了介入专项能力培训项目，以北京大学第一医院为试点基地，为基层医疗机构培养人才，经过一年多的探索取得了不错的效果。在此基础上，中心拟将介入专项培训纳入到紧密型县域医共体整个能力建设的体系中来，赋予介入专科专项能力建设更高的内涵。为保障项目的顺利实施，特面向全国遴选、建立介入专科的进修基地。杨主任同时强调：对基地将严把质量关，实现动态管理，规范、合规地开展培训工作。

2019香山国际介入医学峰会主席、北京大学第一医院介入血管外科主任、国家卫健委能力建设和继续教育中心介入专项培训项目专家组组长邹英华教授认为，中心的介入专项培训项目为介入专科发展提供了一个很好的学科建设和能力培训的平台，对进修基地的遴选和设立也表示了高度认可和支持；同时承诺未来将带领项目专家组，在介入人才体系培养、基层医疗机构介入专科建设等方面继续贡献自己的力量。

（2019香山国际介入医学峰会主席、北京大学第一医院介入血管外科主任邹英华教授大会致辞）

医护人员的继续教育发展以及进修基地的建设培训需要多方支持，基于此，北京白求恩公益基金会成立了专科专项基金。北京白求恩公益基金会理事长李深清表示：“北京白求恩公益基金会希望在医疗健康领域搭建平台，进行医疗救助、医学教育、医学科研、宣传弘扬白求恩精神。因此，为支持卫健委相关专科培训工作的开展，确保项目规范、安全、高效地进行，北京白求恩公益基金会将成立专项基金，义不容辞。”

介入渗透落实基层 建设县域医疗共体

介入学科是一个新兴学科，因其众多技术优势确实解决了很多临床上的疑难病症，近些年国内外越来越多的相关专业人员开始掌握介入技术，甚至投身该领域。

北京医院肿瘤微创治疗中心主任、国家卫健委肿瘤微创介入专家组委员李晓光教授格外强调介入学的人才培养。“介入并不是一个非常简单的技术，还是一门交叉学科，介入是一个很广泛的，是一个从头到脚渗透到各个系统、各个疾病的学科，我们要好好地对这个学科进行梳理，从而规范化和标准化地指导专业人员实操。此次国家卫健委能力建设与继续教育中心，专注于介入医学的飞速发展，也是基于此。”

“‘进修’是专项尤为重要的一个阶段，也是复制到基层的必经之路”，中国医学科学院北京协和医院&肿瘤医院介入科主任、国家卫健委肿瘤微创介入专家组委员李肖教授讲到，“介入方向的医生培训很多都是实操的，所以必须要通过临床实践动手去做，才能完全地掌握这个技术。正是基于这一点，我们做了进修基地的遴选，在试点医院做好标准模式，再复制到基层去。如今大力地推县域医共体的建设，就是要让90%的大病不出县。”

关于介入专项的下一步计划，首都医科大学附属北京友谊医院放射介入科主任、国家卫健委肿瘤微创介入专家组委员金龙教授表示，目前进修基地在筹备中，待卫健委继续教育中心所有的方案和批文被审批通过后，就会正式启动实施这个活动，把培养介入专科医生的规范化的教材和流程做好。先从几家医院试点做起，之后推向全国规模较大的医学中心，做实介入专科，促进医疗资源合理配置、构建分级诊疗新秩序。