北京市脐血库联合北京仁泽基金会启动 2019年度微笑病房公益活动

9月1日，由北京市脐血库、北京仁泽基金会、八一儿童医院联合主办的“脐心行动，微笑病房”活动在八一儿童医院血液科举行。八一儿童医院血液科的罗荣牡主任和他的医疗团队、脐血储户家庭、基金会志愿者、病房患儿等共同参与了本次活动。

八一儿童医院血液科罗荣牡主任致辞，她表示：“联合开展微笑病房活动，让孩子在爱心陪伴下勇敢积极地面对疾病治疗，是医院、医护人员和各界人士的美好愿望。患病的孩子和家庭不要过分担心，脐带血移植是非常成熟和有广阔前景的临床应用技术，在此基础上医院开展多方案相结合的临床救治工作，确保在儿童血液病的治疗上收到良好效果。”罗主任的话语温暖有力，所有的小朋友们脸上都洋溢起快乐的笑容。

北京仁泽公益基金会脐带血公益项目负责人与大家分享回顾了“脐心行动·微笑病房”活动和百份援助项目历程。

截至目前，“脐心行动·微笑病房”活动共举办百余场活动，受益儿童1800多人。微笑病房活动用心传递温暖，让微笑在孩子们中传递。此外，脐带血造血干细胞援助项目于2018年也在八一儿童医院启动了，不到一年的时间里，共有来自医院的3名患儿接受了爱心脐带血，他们已经开启新的健康生活。脐带血造血干细胞援助项目提供的爱心脐带血，重新为孩子点亮生命的希望。

在本次活动期间，北京市脐血库再一次向北京仁泽公益基金会进行捐赠，开启新一年度的脐心行动微笑病房项目，继续支持开展血液科等病房患儿关爱活动。捐赠仪式上，掌声经久不息。薪火相传，相信在所有人的努力下，获得救助的小天使们会早日康复，回到幸福的怀抱中。

北京仁泽公益基金会执行秘书长杨楼表示：被病痛折磨的孩子们需要社会和爱心企业的关爱。微笑病房活动已举办100多场，为1800多名孩子送去了欢笑和喜悦。罹患重大疾病的儿童越来越多，大多面临着缺少治疗手段、缺少治疗经费等问题，需要社会多方合作才能不断改善。目前有很多治疗手段或者技术，例如脐带血等可以在很多重大疾病（例如再生障碍性贫血，嗜血细胞综合征、神经母细胞瘤等）中得以应用，是可以值得家庭了解、需要医生不断提升相关医疗技能的。从公益组织的角度出发，我们有责任将这些技术进行宣传，为患者家庭提供更多帮助。与此同时，我们也可以通过联合像北京市脐血库这样的爱心企业或者个人、联合社保救助金等方法为患儿家庭提供经济帮助，为患儿家庭提供心理辅导。

北京市脐血库的相关负责人表示，今年是微笑病房活动开展的第3年，自2016年活动正式启航，北京市脐血库已经捐赠善款超过50万元持续支持活动的开展。我们希望借助脐心行动、微笑病房这一活动，能够给小患者们的治疗生活甚至未来的人生带来鼓励和改变。