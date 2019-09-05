中风有预警 “小中风”能提醒

中风也称脑卒中，分为出血性脑卒中和缺血性脑卒中。

调查显示，中风已成为我国第一位死亡原因，具有发病率高、致死率高、致残率高的特点，也是中国成年人残疾的首要原因。

“小中风”也称为中风预兆，医学上称之短暂性脑缺血发作。常在中风发病之前的几个小时或几天内发生，表现为突然口角歪斜、说话含糊不清、一侧身体麻木无力、头晕、失去平衡力、视物模糊不清等，多为一过性，可在半小时内恢复。其发病高峰为50~65岁，男性多于女性，常在清醒时发生，且反复发作，间隔时间长短不等，不留明显后遗症。

据湖北省襄阳市中医医院脑病康复科副主任唐汉平介绍，“小中风”与缺血性中风在病因上没有差别，都是由血栓形成导致脑部功能受损。两者的差别在于“小中风”缺血范围较小，发作后能够在短时间内康复，症状可以在24小时内消失，而中风症状持续时间大于24小时，严重的会为患者带来永久性伤残甚至死亡。

由于“小中风”的症状转瞬即逝，发作时间可能极短，很多人以为症状消失了就好了，却不知“小中风”是中风的预警信号。据统计，出现“小中风”的患者，日后中风的机率会比常人高出2~3倍，如果不加以重视或诊断、治疗不当，约有1/3的患者会在一两个星期内发生中风。

唐汉平提醒，一旦发生了“小中风”，特别是有“三高”（高血压、高血糖、高血脂）等危险因素的患者无论年龄大小，应立即到医院就诊，并在专科医生的指导下接受正规治疗，预防或推迟脑梗死的发生。另外，即使发生了中风，也不用过于担心，越尽早就医，可选择的治疗手段越多，如4小时以内的溶栓治疗、科学的康复训练，绝大部分患者都能恢复良好。

同时，预防中风，还要从日常生活做起，做到规律作息、适当锻炼、戒烟限酒、饮食合理、控制体重、避免过劳，保持愉快的情绪，并按时按量服药，定期监测血压、血糖及血脂等。（魏晓燕 丁鑫瑞）