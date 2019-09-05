随着电子产品的日益普及化，手机、电脑等应用群体也越发趋于低龄化，伴随而来的是儿童视力屈光不正比率的持续增高。据统计，我国儿童近视率居世界首位，2018年来自国家卫健委的数据显示，我国小学生近视率45.7%，初中生74.4%，儿童视力问题严峻程度可见一斑。

引起视力问题的原因有哪些呢？介绍如下：

用眼不当：长时间近距离看手机、电视、电脑；学习时书桌高度太高或太低，坐姿不正，看书距离过近，书籍纸张太白、太亮、字太小；光线不够明亮或太强；乘车及躺着看书等等。

睡眠不足：睡眠时间不足无法保证眼睛休息充分，不利于缓解眼睛疲劳，诱发视力低下。

饮食不均衡：饮食不均衡，如蛋白质、维生素A、维生素C等的缺乏都会影响眼睛的正常生理发育及新陈代谢，造成视力问题。

如何纠正这些不好的因素呢？

读写时，要端坐在书桌前，桌子高度平上腹部，保持坐姿端正，眼睛和书本保持33cm左右距离，学龄期儿童读写连续用眼时长不超过40分钟；看电视时，孩子和电视应保持3m以上的距离，连续看电视总时长不超过40分钟。

光线适宜，可选择护眼台灯，选择阅读的书籍纸张色彩柔和，不反光，画面不要太精细，字不要太小。

保持每天适量的户外活动，多看远处及绿色植被，减少近距离用眼，帮助眼部肌肉放松。

保持充足的睡眠，国家睡眠基金会公布的儿童适宜睡眠时长按年龄不同有所不同。具体为：0~3个月，睡眠时间为14~17个小时；4~11个月，睡眠时间为12~15个小时；1~2岁，睡眠时间为11~14个小时；3~5岁，睡眠时间为10~13个小时；6~13岁，睡眠时间为9~11个小时；14~17岁，睡眠时间为8~10个小时；＞18岁，睡眠时间为7~9个小时。

饮食均衡，适当多食含蛋白质、叶黄素、维生素A、维生素C、维生素B族、DHA的食物，如鱼虾肉蛋奶、菠菜、莴苣、西蓝花、肝脏、鱼肝油、深海鱼、卷心菜、胡萝卜、西红柿、谷类；注意少食甜食及淀粉。

正确做眼保健操，可贴耳豆预防视力问题。定期检查视力，视力正常者每半年1次，屈光不正者应3个月1次。

（首都医科大学附属北京中医医院 苏春伟）