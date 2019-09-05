两部门出台六大举措鼓励生猪生产

昨日，财政部、农业农村部两部门联合下发通知，中央财政决定采取进一步措施稳定生猪生产、保障供应。

据国家统计局昨日公布的数据，经对24个省（区、市）流通领域9大类50种重要生产资料市场价格进行监测，总体来看，与8月中旬相比，8月下旬共有19种产品价格上涨，24种下降，7种持平。其中，生猪（外三元）价格涨幅较大，达到27元/公斤，相比8月中旬上涨2.6元，涨幅10.7%。

面对生猪价格持续上涨趋势，应对非洲猪瘟疫情影响，促进生猪生产、保障市场供应、维护经济稳定，财政部、农业农村部联合出台《关于支持做好稳定生猪生产保障市场供应有关工作的通知》，中央财政决定进一步采取措施，包括6项具体举措，涉及强制扑杀生猪的补助经费、猪场临时贷款贴息、生猪保险保额等。

【六大举措】

1 落实好非洲猪瘟强制扑杀补助政策

因非洲猪瘟疫情强制扑杀生猪（含人工饲养野猪）的补助经费，由现行按年度结算调整为每半年结算发放一次。中央和省级财政资金下达后，县市要加快补助资金拨付进度，在三个月内将补助资金给付到位，减轻养殖场（户）的垫资压力。

因非洲猪瘟疫情强制扑杀生猪（含人工饲养野猪）的补助经费，由现行按年度结算调整为每半年结算发放一次。中央和省级财政资金下达后，县市要加快补助资金拨付进度，在三个月内将补助资金给付到位，减轻养殖场（户）的垫资压力。

2 完善种猪场、规模猪场临时贷款贴息政策

种猪场、规模猪场临时贷款贴息实施期限延长至2020年12月31日。延长期限内，适当扩大贴息范围，符合规定的种猪场、规模猪场用于新建、改扩建猪场的建设资金被纳入支持范围，缓解养猪企业流动和建设资金压力，稳定生猪产能。贴息比例等有关要求继续按此前规定执行。

3 加大生猪调出大县奖励力度

2019年中央财政适当增加生猪调出大县奖励资金规模，调动地方尽快将增产潜力转化为实际生产能力。奖励资金重点支持生猪生产发展、动物疫病防控和流通基础设施建设。

4 提高生猪保险保额

能繁母猪保额从1000-1200元增加至1500元、育肥猪保额从500-600元增加至800元，扩大育肥猪保险规模，实施期限至明年底。此举将进一步增强生猪养殖风险抵御能力，调动生猪养殖场（户）恢复生猪生产的积极性。

5 支持实施生猪良种补贴等政策

支持生猪养殖大县，对使用良种猪精液开展人工授精的母猪养殖场和养殖户进行补贴，每头能繁母猪年补贴额不超过40元，推广人工授精技术。同时要求，各地要立足现有资金渠道，支持畜牧大县生猪运输车辆洗消中心建设等。

6 强化省级财政统筹力度

按照省负总责的要求，各省级财政切实加大生猪稳产保供支持力度，支持做好非洲猪瘟疫情防控、生猪生产、市场供应等相关工作。对非洲猪瘟防控经费保障、落实稳定生猪生产、强制扑杀补助等政策措施确有困难的县市，可降低或取消县市财政承担比例。农业农村部门要加强组织实施，切实将政策落到实处，促进资金规范、安全和有效使用。

■ 关注

近10地采取限价等措施进行调控

猪肉的批发价格已连续十周上涨，多地已采取相应措施。据新京报记者不完全统计，截至目前，已有南宁、海口、江西、广东、江苏、四川等近十个省（市、县）出台了相关政策，采取限价、补贴、投放储备冻猪肉等多种方式，控制猪肉价格上涨给消费者带来的影响。

猪肉批发价两三个月来涨势明显

猪肉批发价格上涨，直接体现在零售端，过去几日，猪肉依然维持高价。一位北京市消费者给新京报记者报了一组数据：“猪五花和里脊是28块钱一斤，梅花肉则是24块钱一斤，最便宜的是前臀尖和后臀尖，但也要22块钱一斤。”

实际上，今年以来，每公斤猪肉的批发价格一直在20元左右，两三个月来呈现持续上涨趋势。7月29日至8月4日当周，猪肉批发价格每公斤即突破25元，短短两周后的8月19日至25日当周，猪肉每公斤的批发价格突破30元，达31.77元。

今年8月以来，白条猪平均价一直处于上涨趋势，并且明显高出去年同期价格。北京新发地市场数据显示，今年8月白条猪平均价从每斤11.5元涨至最高14.25元，去年8月份白条猪批发价基本处于8-9元之间，今年的价格比去年同期每斤高出3-5元左右。

多地采取限价、补贴等措施进行调控

针对猪肉价格的上涨，农业农村部有关负责人8月30日曾解释称，主要原因是市场供应偏紧，但市场肉类供应总体有保障。

农业农村部市场与经济信息司司长唐珂曾于7月份的新闻发布会上回应称，受非洲猪瘟疫情影响，猪肉价格上涨较快。

去年10月份，农业农村部监测的400个县能繁母猪存栏同比降幅达到5.9%，已经超过了5%的预警线，之后降幅逐月扩大，到今年6月份同比降幅达到26.7%。按照生猪的生产规律，从母猪怀孕、仔猪出生到育肥猪出栏，大约需要10个月的时间，去年10月份生猪基础产能下降，导致今年6、7月份开始，生猪供应减少问题显现，价格持续上涨。

值得关注的是，为了控制猪肉价格上涨给普通居民日常生活带来的影响。据新京报记者不完全统计，截至目前，已有南宁、海口、江西、广东、江苏、四川等近十个省（市、县）出台了相关政策，采取限价、补贴、投放储备冻猪肉等多种方式，控制猪肉价格上涨给消费者带来的影响。

■ 案例

广西南宁 对农贸市场猪肉价格临时干预

9月1日，广西南宁市发改委网站发布了《南宁市猪肉价格临时干预最高限价通知书》，称今年9月1日至9月10日，南宁市青秀区麻村农贸市场、华园农贸市场等多个农贸市场的猪肉价格临时干预，最高限价需按规定执行，以麻村农贸市场为例，在此期间，其精瘦肉最高限价为28.6元/斤，五花肉则为22.3元/斤。

当天，猪肉市场“地产式调控”成为媒体焦点。根据通知，从9月1日起，南宁市在青秀区麻村农贸市场等10个市场设立定点摊位。每个摊位每日上午9时起，按市商务部门规定的限量，以低于前10日市场均价10%以上的价格，向市民销售精瘦肉、前后腿肉、五花肉和排骨，每位消费者每日限购1公斤。

福建尤溪 平价商店猪肉实行限售限购

8月27日，福建尤溪县人民政府官网发布消息称，决定在中秋国庆期间启动平价商店运行机制。平价商店启动时间为每周星期六、星期日两天及中秋、国庆节假日期间（为期18天），按照规定，平价猪肉销售品种确定为五花肉、腿肉、瘦肉、排骨等，每个品种猪肉销售价格应当低于市场平均价的15%。所有的平价猪肉都实行限售限购措施，即五花肉、腿肉每家商超每天各限售200斤，瘦肉、排骨每家每天各限售100斤；居民购买每人每次限购两个品种以内，单品限购2斤。

■ 探访

北京肉价趋于平稳 继续大涨空间不大

近期，猪肉价格上涨成为大家热议的话题，不过，数月来连续涨价的势头至少在北京首次开始趋缓。新京报记者9月4日走访北京市新发地市场发现，目前猪肉的批发价格约为每斤15元，零售超市的价格约为每斤30元，和上周的价格持平，这在近两月来是比较少见的现象。新发地相关工作人员和“猪肉大王”齐尚港表示，目前猪肉的涨价势头有所收敛，肉价继续大幅上升的空间已经不大。

记者了解到，目前新发地市场的猪肉批发价格根据部位不同从每斤14.5元至20元不等。

据相关工作人员介绍，上周新发地市场猪肉的批发价格最高是15.38元/斤，周内的最低价格为14.88元/斤。最低价出现在上周前期，最高价出现在周后期，周末价格略有回落。 据新京报记者持续关注发现，此前两个月，新发地市场猪肉价格，每月、每周甚至隔天都会发生变动，而9月4日记者再次来到新发地市场，发现本周肉价与上周相比持平。

“猪肉大王”齐尚港告诉记者，肉价上涨以后，对猪肉消费已经产生比较明显的抑制作用，在上市肉量减少的情况下，返厂的比例却明显增大。工作人员表示，新发地市场每天上市的白条猪都有一部分销售不出去。

返厂比例明显增大，意味着价格上涨后的市场供需结构正在发生变化。如果价格继续上涨，消费会继续被抑制，肉类消费会转移到禽肉水产品与牛羊肉等其他替代品上。

新京报记者 姜慧梓 潘亦纯 陈鹏 景啸尘