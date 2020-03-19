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财政部：截止1月底共安排种猪场和规模猪场贷款贴息资金4.44亿元

2020年03月19日16:03 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月19日电 （许心怡）19日，国务院联防联控机制就畜禽产品保供稳价工作情况举行发布会。会上，财政部农业农村司副司长姜大峪表示，截至2020年1月底，全国各级财政共安排种猪场和规模猪场贷款贴息资金4.44亿元，涉及贷款521.42亿元。

姜大峪介绍，2019年5月，中央财政对具有种畜禽生产经营许可证的种猪场（含地方猪保种场）及年出栏5000头以上的规模猪场给予短期贷款贴息支持，贴息范围重点是用于相关企业购买饲料和购买母猪、仔猪等方面的生产流动资金，贴息比例原则上不超过2%，贴息时间从2018年8月1日至2019年7月31日。随后，根据生猪生产实际发展形势需要，2019年9月又将贷款贴息政策实施期限延长至2020年12月31日，并适当扩大贴息范围，将用于新建、改扩建猪场的建设资金纳入支持范围。截至2020年1月底，全国各级财政共安排种猪场和规模猪场贷款贴息资金4.44亿元，涉及贷款521.42亿元。

姜大峪指出，近期，针对新冠肺炎疫情对生猪生产的叠加影响，为切实降低中小规模养殖场（户）的融资成本，进一步促进生猪生产恢复，中央财政将临时贷款贴息补助范围由5000头以上的养殖场（户）扩大到500头以上。目前，全国年出栏500头以上的生猪养殖场（户）大约16万户。临时贷款贴息属于普惠性政策，凡是符合条件的贷款均可以享受财政贴息支持。临时贷款贴息由地方负责落实，具体执行需根据养殖场（户）贷款需求和银行机构贷款实际发放等情况确定。

姜大峪表示，下一步，财政部将加强跟踪调度，指导督促地方落实好临时贷款贴息政策，让有需求的养殖场（户）都能按规定享受政策支持。

(责编：刘卿、李栋)


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