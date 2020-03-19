财政部：继续加大对生猪保险的支持 鼓励各地提高保额

人民网北京3月19日电 （许心怡）19日，国务院联防联控机制就畜禽产品保供稳价工作情况举行发布会。会上，财政部农业农村司副司长姜大峪表示，将在保持目前各项生猪金融支持政策常态化运行基础上，继续加大对生猪保险的支持，鼓励各地在物化成本内提高生猪保险保额

姜大峪称，为贯彻落实党中央、国务院关于稳定生猪生产保障市场供应的决策部署，中央财政通过政策、资金等多个渠道，积极支持金融机构加大对生猪生产的支持力度，尤其是通过提高生猪保险的保险金额，降低养殖户生产风险，提高养殖户稳产保供积极性。2019年，中央财政新增生猪保险保费补贴支出约20亿元，带动全年生猪保险承保生猪4.12亿头，保费规模113亿元，为约790万户次农户支付保险赔款144亿元，简单赔付率127%。

姜大峪指出，财政部将在保持目前各项生猪金融支持政策常态化运行基础上，进一步多措并举，加大支持力度。一是继续加大对生猪保险的支持，鼓励各地在物化成本内提高生猪保险保额，中央财政保费补贴愿保尽保、据实结算。

二是研究探索依托养殖企业和规模养殖场（户），创新养殖保险模式和财政支持方式，推动拓展“农户+企业”的养殖模式，提高生猪生产规模化水平和疫病防控能力，更好服务生猪生产保供稳价工作。

三是支持有关商业银行，积极探索生猪养殖“大带小”金融服务，匹配专项信贷规模，以贫困地区为重点，给大型养殖企业直接贷款或由大型养殖企业提供担保，为企业带动的中小养殖场户提供贷款。

四是支持有关政策性银行在业务范围内，协同政府性融担基金降低担保要求，加大对饲料生产、生猪养殖、屠宰加工、冷链物流等全产业链的支持，重点为新建或改扩建规模养殖场提供资金支持。