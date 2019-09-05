眼皮和脚经常肿，小心肾性高血压

主讲人：浙江大学医学院附属第二医院肾内科主任 胡 颖

25岁的小杨是个健壮的小伙，前段时间发现眼底有点出血，以为是眼睛出了毛病，便来医院就诊。眼科医生检查发现他眼底动脉硬化，怀疑与高血压有关，建议他先去测量血压。没想到，小杨的血压竟然高达180/120毫米汞柱。排除其他病变后，小杨被转诊至肾内科，结果竟查出尿毒症晚期。

究竟是什么原因导致小杨血压如此之高？他为什么没有出现头晕等症状呢？

大约8年前小杨上高中时，一次学校体检测出来血压偏高。当时医生建议他吃降压药，可小杨妈妈并不认可，觉得这么小的孩子就吃降压药，以后更控制不了！于是，这么多年来，小杨既没有量过血压，也没有上医院检查。

肾性高血压有一个逐渐耐受的过程，即随着血压升高，体内会逐渐适应这样的恶环境，身体慢慢耐受。这就是为什么病人没什么症状，而正常人如果血压突然升到那么高，一定会头晕。因此，年纪轻轻血压高一定要警惕，及时上医院排除肾性高血压的可能。

其实除了血压高，小杨身上还有很多蛛丝马迹，如出现眼皮肿和脚肿现象，但他以为是太累了或没休息好，睡一觉第二天症状就好转了。但肾病水肿有一个典型特点——晨重暮轻，比如早上起来眼皮很肿，到了下午就慢慢消退，很容易被忽视。除了水肿、血压高，平时可以观察自己的小便，如果小便泡沫多，不易散去；尿色特别红，排除饮食等因素，都要引起重视，及时上医院检查。有的人在常规体检时不重视验小便，小便验出来蛋白尿一个“＋”也不重视，这样很容易疏忽肾病的早期信号。

此外，小杨还存在血色素偏低情况，说明有贫血症状。其实，健康男性一般不会贫血，若出现贫血，应考虑肾性贫血所致。因为，在血色素的生成过程中要有促红细胞素，而促红细胞素要靠肾脏分泌。在肾功能异常的情况下，促红细胞素的分泌就会受影响，从而引起贫血。

对于老年人来说，随着年龄的增长会出现生理性功能减退，肾功能也会有所退化。因此，老年人更要防治肾病、管好源头。如果既往体检正常，出现肾病综合征首先要排除继发性的肾病，即由于其他疾病控制不好导致的并发症，比如常见的高血压肾病、糖尿病肾病、痛风性肾病等。另外，肿瘤也可以表现为肾病症状，有的老年人身体浮肿，检查出来肾功能不好，更深入的病因是肿瘤。也有的老年人患糖尿病、高血压、高血脂、高尿酸，又戒不了酒，痛风一发作时就吃止痛药，没有规范治疗，导致痛风反复发作，而长期吃止痛药会加重肾脏负担。因此，对于继发性肾病要把血糖、血压、血脂和痛风控制好，才能更好地控制肾病。

在这里提醒大家，爱护肾脏做到四“不要”。

1.不要吃腌制食物，不要吃太咸，控制味精的摄入。饮食应清淡，烹饪方式以清蒸为主，但也不能不吃盐，否则会导致低钠性脑病。对于肾功能不全的人来说，不要选择低钠盐，因其钾含量高，患者对钾的排泄功能不好，容易诱发高钾血症，对心脏造成致命性的危害。

2.不要口渴了才喝水。肾脏对缺血的耐受性较差，比如在大量流汗的情况下，肾脏容易出现缺血，进而导致肾功能不全。

3.不要熬夜、疲劳，这些也会加重肾脏负担。

4.不要乱吃药。有的人为了强身健体喜欢吃各种保健品，结果导致肾功能受损，建议吃之前先咨询医生。▲