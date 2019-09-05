50岁后，心脑血管来次大检查

人过中年，身体各项机能开始衰退，心脑血管尤其脆弱。目前，不少医院针对50岁以上人群开设了“心脑血管体检”。可面对复杂的检查项目，不少人弄不清该如何选，如何查？

心脑血管疾病是心脏血管和脑血管疾病的统称，泛指由于高脂血症、动脉粥样硬化、高血压等所导致的血管、心脏、大脑及全身组织发生的缺血性或出血性疾病。通过体检可以发现上述疾病的早期改变，比如血管粥样硬化、小面积脑血栓病灶、在临界值波动变化的血压等，以提醒患者及早做好疾病的一二级预防，更好地减轻和避免疾病加重和并发症的发生。

心脑血管体检套餐，可以按照三步来选择。

第一步：排查血液。检查项目包括血常规、肝肾功能、电解质（要选择含有钙、磷的）、血脂、血糖、糖化血红蛋白、甲状腺功能、凝血象、肿瘤标志物。通过这些化验，基本能排查出贫血、出血性疾病、糖尿病、甲亢或甲减、肝病、肾病及恶性肿瘤。

第二步：找病灶。心脏彩超可以排查心脏肌肉和瓣膜病变；心电图可以排查心脏血管问题及是否存在心律失常；颅脑CT或核磁共振可以发现梗塞灶；肝肾彩超可以发现异常包块，并大概查明性质；颈部及椎动脉血管彩超，可通过对外周血管粥样硬化及斑块的评估，辅助检查全身血管情况；肺部CT可以找出一些小结节，并区分良性或恶性。

第三步：针对查。平时吸烟、肥胖、血脂高、有心脏病家族史的，都属于心脑血管疾病高发人群。若体检中发现血液、心电图、心脏彩超异常，颅脑CT/MRI梗塞灶时，要留意平时有无胸闷、胸痛、心悸、气短、乏力、头晕、头痛等不适。若存在这些问题，建议完善冠状动脉及脑血管造影或增强CT，进一步排查心脏和脑血管的堵塞情况。另外，女性可以查一查雌激素水平。研究发现，雌激素有保护血管、减轻骨质疏松的作用。所以，如果绝经女性检查发现雌激素水平降低，更应警惕心脑血管疾病的发生。▲