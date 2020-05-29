天士力：疫情“大考”下 创新驱动心脑血管疾病救治水平提升

2020年，突如其来的新冠肺炎疫情，既是一场大考，也是一场“硬仗”。随着我国疫情防控形势持续向好，人们的健康意识也空前提高。全国“两会”上，“公共卫生”和“人民健康”是代表委员的重点议题。今年政府工作报告也提出加强公共卫生体系建设、提高基本医疗服务水平、促进中医药振兴发展等要求。

长期以来，心脑血管疾病一直是威胁我国居民生命健康的一大危险因素。如何提升慢病管理水平，使心脑血管疾病发病率和死亡率减少，无疑是达成全民健康过程中需要面临的重要问题。2018年10月，人民网·人民健康、中国医师协会、天士力控股集团等共同发起“心健康公益行动”，致力推动心血管病防治工作在全国基层落地，强化推广静脉溶栓和院前溶栓的规范化救治技术，提升紧急救治能力和水平，提高大众对心血管疾病的认知，掌握预防、保健、救治等科普知识。让患者在发病的第一时间获得最有效的救治手段。

新冠肺炎疫情防控期间，“心健康公益行动”创新思路，将公益行动从线下搬到了线上直播间，广泛开展基层医生培训、疫情期间患者救治指导、规范化溶栓技术提升、公众健康科普等工作。自2月14日首场在湖北启动至4月30日，历时77天共召开23个省、市、自治区的线上视频培训会。配合传播“知心知疫”、“溶栓大使”等项目，共开展33场学术讲座，共计参与专家231人次，线上直接参会36万人次。

受疫情影响，对于急性心肌梗死患者的转运救治流程可能造成一定影响。但急性心肌梗死发病急、致死性高、最佳救治窗口期短、且容易合并呼吸系统感染及呼吸、循环衰竭，更加需要就地积极治疗。对此，中国医师协会心血管内科医师分会专门就此发布了《新冠病毒防控形势下急性心肌梗死诊治流程和路径的中国专家建议》，提出强调“就近治疗、安全防护、溶栓优先、定点转运、远程会诊”五大原则，为临床开展救治工作指明了方向。

为推动共识中溶栓优选的治疗策略得到快速有效的落地，天士力作为“心健康公益行动”的发起方之一，也在第一时间承担起健康责任，迅速联系心血管领域多位知名专家，依托“心健康”、“溶会贯通”、“全心提升”等项目平台，进行线上视频学术培训，强化溶栓优先的治疗原则和规范化溶栓救治操作，指导基层心血管医生做好疫情防护。同时连线各地援驰湖北一线的医务工作者，进行经验分享与总结探讨，助力疫情防控的同时，也让广大心血管疾病患者能够得到安全及时的救治。

通过系列的学术巡讲，推动了广大心血管病基层医生对于规范化溶栓治疗手段的提升，也加深了对于普佑克等溶栓类药物合理用药的认知。阜外华中心血管病医院副院长高传玉、河北医科大学第二医院傅向华等业内专家在巡讲中均提到，在疫情防控的特殊形势下，快速、规范、高效的溶栓治疗方案具有重要意义。据天士力相关负责人介绍，疫情防控期间，在有效减少手术室交叉感染、确保医护人员防护安全的前提下，通过规范溶栓治疗技术挽救了大量的心梗患者生命，2020年1-3月溶栓药普佑克参与救治心梗患者11432例。

此外，急性缺血性脑卒中和肺栓塞等血栓病都是危及我国居民健康最严重的心脑血管疾病。为推进医药创新与临床救治策略提升，天士力也在积极拓展普佑克在急性缺血性脑卒中及急性肺栓塞新适应症的临床研究。目前，溶栓是血栓疾病的主要治疗手段，疫情防控常态化背景下，开展此项研究对于急性缺血性脑卒中和肺栓塞等疾病的临床救治工作具有重要意义。

天士力正在将普佑克的适应症从急性ST段抬高型心肌梗死溶栓拓展至急性缺血性脑卒中及急性肺栓塞溶栓，目前急性缺血性脑卒中适应症Ⅲ期临床试验及急性肺栓塞适应症Ⅱ期临床试验均已经全部完成病人入组工作。

此次新冠肺炎疫情，对于我国公共卫生事业是一次严峻挑战，同时也是一次经验总结和提升的机遇。后疫情时期，推动医药创新、建立常态化质控机制、提高基层救治水平、规范溶栓治疗手段及溶栓药物纳入急救用药目录等一系列措施的探讨与完善，也将汲取疫情防控中的典型经验，探索创新，推进医改相关领域工作的完善，助力“医药强国”建设。