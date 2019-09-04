挠一挠脚底板，立马缓解宝宝打嗝

“宝宝老打嗝，是吃多了，还是哪里不舒服啊？”不停打嗝，身体一抽一抽，妈妈看着都觉得特别难受，但又不知道该如何止嗝，只能在一旁干着急。到底是什么原因导致宝宝打嗝，又有什么好办法能够快速止嗝呢？广东省妇幼保健院新生儿科主任医师聂川给您支招。

吃太快、吸多气都会打嗝

“打嗝是膈肌痉挛所致。其实，早在孕晚期的时候，胎宝宝就已经会打嗝了，当他打嗝的时候。妈妈可以感觉到肚子里有气泡在咕嘟咕嘟地直冒，不过这种感觉很微妙，不是所有的孕妈妈都能准确地感觉到。“聂川说，待宝宝出生后，由于神经发育尚未成熟，调节膈肌运动的植物神经功能较弱，当宝宝在受到轻微的刺激，如吃奶太快、吸入太多空气的时候，就会因膈肌突然收缩引起快速吸气而出现‘嗝、嗝、嗝’的声音”。

有时打嗝还可持续好几分钟，看着宝宝的小肚子一颤一颤的，并不停地发出“嗝嗝”的声音，很多家长可能会以为他挺难受。聂川指出，其实不然，一般的打嗝，并不会让他们有太多的不适，家长不用太过于担心。

挠脚底板可以缓解打嗝

一般的打嗝虽然不至于会影响到宝宝的健康，但正如很多家长所说，一直不停地打嗝，看着都挺难受，有没有一些什么方法能帮他们缓解一下呢？当然，家长可以尝试一下办法。

聂川介绍，当宝宝一直不停地打嗝时，妈妈可以给他喂几口奶或喂点温开水，也可以挠一挠他们的脚底板、小嘴巴或小耳朵等神经敏感的地方，可以缓解膈肌的紧张、痉挛，从而有效地止嗝。

三个小窍门能预防宝宝打嗝

除了缓解打嗝的小妙招，家长最主要的还是要做好预防。那么在喂养过程中，该如何减少宝宝出现打嗝的现象呢？

（1）勿进食过快、过急、过饱。聂川说，吃得过快、过急、过饱，容易刺激到膈肌，使膈肌突然收缩而引起打嗝。因此，在喂奶时，家长要注意避免让宝宝吃得过快、过急、过饱。首先，注意不要在其哭闹厉害的时候喂奶，也不要等到他太过于饥饿的时候才给予喂奶；其次是母乳喂养的宝宝，喂奶时要注意宝宝嘴巴与妈妈乳房的有效衔接，使乳头及大部分的乳晕含在宝宝的口中，人工喂养的宝宝，要注意奶嘴大小应与宝宝的月龄相吻合，喂奶的时候注意先排空奶瓶的空气。

（2）喂奶后注意拍嗝。每一次喂完奶都要把宝宝竖抱起来给他拍拍嗝后再放下。聂川指出，拍嗝的时候，家长一只手托着宝宝的颈后部，另一手握成空心掌轻轻地拍打他的后背，以帮助他把气体排出。

（3）有酸腐味的嗝，或是消化不良。如果宝宝打嗝的时候，还可闻到他嘴巴里有酸腐的味道冒出，那么有可能是消化不良造成的。专家建议，这个时候家长不妨给他顺时针轻轻地按摩一下腹部，帮助排气，或者也可以在中医师的指导下进行肠胃的调理。（张华、林惠芳）