葡萄糖是自然界分布最广、且最为重要的一种单糖，也是我们人体新陈代谢不可缺少的营养物质，我们中枢神经系统几乎全部依赖血液中葡萄糖作为能源。因为葡萄糖补充能量强力而快速，所以在医院的营养注射液和运动员饮品中，我们常常能见到它的身影。

很多人好奇，葡萄糖和葡萄到底啥关系呢？早在1747年，德国化学家马格拉夫从葡萄干中分离出含有这种甜甜物质的混合物。又过了将近70年，四位法国化学家分离出这种甜甜物质的单体，从而正式命名为葡萄糖。再后来，科学家发现葡萄糖其实在很多甜味水果中都含有，例如西瓜、香蕉、梨、苹果、桂圆、红枣等，甚至在血液中都有，但根据来源命名法的惯例，就一直叫葡萄糖了。葡萄中的糖类物质只有葡萄糖吗？也不是。葡萄糖只是葡萄中众多糖类物质中的一种。葡萄中还含有果糖、半乳糖、甘露糖、麦芽糖、水苏糖、棉子糖、蜜二糖、淀粉、果胶、活性多糖等。

在现代化工艺技术的支持下，葡萄糖的生产早已不是分离提取法了，现在最常用的方法是双酶法和酸酶法，其中又以双酶法最为常用。双酶法是以玉米淀粉为生产原料，用α淀粉酶将淀粉乳液化，然后加糖化酶制取葡萄糖，最后经过精炼纯化获得葡萄糖。

总而言之，葡萄和葡萄糖的关系就是“有过一段缘，但并不是彼此的唯一”。▲