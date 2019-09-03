注意！这七类人推拿要谨慎

典型病例：73岁的张大爷患高血压、高血脂很多年了，最近去医院检查，发现颈动脉有斑块，血管已明显狭窄，医生建议他做介入手术，但他坚决拒绝。他听街坊说经常做推拿按摩可以活血化瘀，慢慢消除颈动脉斑块。于是，张大爷来到街边的一家按摩店，再三叮嘱按摩师给他好好按摩颈部。没想到几天后，张大爷突然出现头晕、一侧肢体无力、言语不清。被立即送往医院抢救，被诊断为急性脑中风。幸好抢救及时，最终转危为安，否则后果不堪设想。这都是张大爷擅自去外面做推拿按摩惹下的大祸。

骨折 脑中风 老年人随意推拿存风险

火箭军特色医学中心骨科副主任医师王 长江说，老年人通常“三高”病史较长，颈内动脉大多存在动脉粥样硬化。如果随便推拿颈部，容易造成硬化斑块脱落，进而随血液进入颅内，堵塞颅内血管引发脑中风。老年人（尤其患有“三高”的老年人）千万不要随意去街边小巷做推拿按摩，平时运动时颈部也不能太剧烈，少做甩头、摇头动作。如果腰颈肩腿疼痛，一定要去正规医院骨科、疼痛科或老年科就诊，进行专业检查后，根据检查结果和身体情况，请有行医资质的专业按摩师或推拿师进行操作，使疼痛得到缓解或改善。去医院做推拿按摩，不宜饱腹，最好在饭后30分钟后进行。

推拿按摩可以说是传统医学的精粹，大街小巷的推拿店、按摩店、足疗店经常可见。老年人腰酸背痛是最常见的表现，大多会习惯性选择去推拿按摩，不愿意去正规医院，因为医院要排队挂号、检查、交费等，费时费力嫌麻烦。王 长江提醒广大老年朋友，进入老年期后，骨骼中有机质数量会逐渐减少，无机盐含量逐渐增多，大多都会患老年性骨质疏松症。特别是，年纪越大骨质疏松的程度越严重，患有此病后，由于缺钙，骨质脆性增加，在进行推拿按摩过程中，手上力气过大，或者力的作用点过于集中，很容易引发骨折。一旦骨折可引发或加重老年人心脑血管并发症，导致肺部感染和褥疮等多种并发症的发生。所以老年人一定要根据身体条件，推拿按摩有风险，务必要谨慎。

按摩椅 推背机“保健神器”使用需谨慎

此外，近几年，随着网购电商平台增多，各种自动按摩器、按摩椅等成为很多老年人的“保健神器”。虽然操作简便实用，但年纪较大的老年人本身就有骨质疏松或多种基础疾病，被按摩椅按过后会使病情更加严重，出现骨折、关节错位等现象。

特别是腰颈背不好的老人更不要随便使用按摩椅。如果长期疼痛一定要及早去正规医院就医，因为疼痛很可能是胸椎腰椎、肌肉、关节等亮了“红灯”。从临床病例来看，很多患者胸椎小关节本来就不稳，按摩不慎更容易错开，引发强烈疼痛，严重影响生活。

王 长江说，根据临床经验和观察，有7类人不适合做推拿按摩：

1.急性脊柱损伤伴有脊髓炎症状的患者

2.急性软组织损伤且局部肿胀严重的患者（如急性脚扭伤）

3.有骨关节或软组织肿瘤的患者

4.骨关节结核、骨髓炎、老年性骨质疏松症等骨病患者

5.有严重心、脑、肺病患者

6.局部有皮肤破损或皮肤病的患者

7.各种肘关节疾病及腰椎间盘突出症急性期的患者文/莫鹏 （火箭军特色医学中心 莫鹏）