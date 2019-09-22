甘肃在村卫生室推拿按摩可报销

干完一天农活，腰酸背痛，“到村卫生室去做个按摩、拔罐、刮痧”将成为甘肃农村居民新的生活方式。近日，来自甘肃省卫生健康委的消息称，从今年9月下旬开始，全省村医将陆续接受针刺类、推拿类、刮痧类3类中医适宜技术培训。同时，甘肃省已将推拿、按摩等非药物诊疗技术纳入医保报销范围。

甘肃省卫生健康委相关负责人表示，中医适宜技术是采用非药物疗法为人们提供预防、保健、康复、治疗为一体的中医药医疗、养生服务，如常见的小儿推拿、拔罐、刮痧、艾灸、三伏贴等都属于中医适宜技术，具有安全有效、成本低廉、简便易学等特点，可以满足人民群众日常康养保健需求。按照甘肃省卫生健康委统一安排部署，从今年9月下旬开始，该省村医将陆续接受针刺类、推拿类、刮痧类3类中医适宜技术培训，省卫生健康委将结合各地实际，组织各县中医医院中医药专家对县域区内村医进行集中式、实操性授课，培训结束后对受训村医进行考核，发放合格证书，保证学习一项，掌握一项，运用一项。取得合格证书的村医，将履行服务基层的职责，把学习到的中医适宜技术运用到群众常见病、多发病的治疗、康复中去，为群众提供特色的中医药养生保健服务。

为让人民群众享受到更多发展带来的红利，该省已将推拿、按摩等非药物诊疗技术纳入医保报销范围。随着健康中国的深入推进和实施，人民群众将会享受到更丰富、更便捷、更优质的中医药服务，健康获得感得到切实加强。（记者王耀 林丽）