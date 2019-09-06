超九成骨松患者面临脆性骨折威胁

中国国家卫生健康委员会此前发布的《中国骨质疏松症流行病学调查结果》显示，中国40-49岁骨质疏松症患者中，只有0.9%的患者知晓自己患病。在近日举办的第八届中国健康生活方式大会上，与会专家呼吁，应重视低骨量和骨质疏松症带来的危害。

北京协和医院内分泌科主任夏维波表示，骨质疏松症也被称为“沉默的杀手”，早期症状并不明显，公众的疾病知晓率亟待提高。

过低的患病知晓率容易导致患者错失早期防治机会，一旦发展为中重度骨质疏松甚至发生脆性骨折，将严重影响个人生活质量，同时给家庭照护带来沉重负担。

目前，骨质疏松症及脆性骨折正逐渐成为全球公共卫生领域的一个挑战。国际骨质疏松症基金会会长哈里布特指出，2010年全球髋部骨折人数已达270万左右，随着老龄化程度加深，其中一半的髋部骨折将发生在亚洲；此外，骨折高风险人群预计将从2010年的1.58亿增至2040年的3.19亿。

忽视骨质疏松的防治，最直接和严重的危害就是骨折。在脆性骨折中，髋部骨折危害性最大、致残致死率最高。其次，髋部骨折还会给患者及其家庭带来沉重的经济负担。据国际骨质疏松症基金会估计，2010年中国髋部骨折的花费为94.5亿美元，到2035年将增长到199亿美元，到2050年将增长到254亿美元。

哈里布特提醒，低骨量人群是潜在的高危骨质疏松症患者，由骨量丢失引起的骨质疏松症已成为全球性的健康问题。许多人错误地认为，随着年龄增加，骨量丢失和骨质疏松是自然现象，不是疾病，也无需防治。这种认识误区对于预防骨质疏松症极其不利。

专家呼吁，社会各界既要重视“三高”——高血压、高血糖和高血脂等慢性疾病的防治，也要重视“一低”——低骨量和骨质疏松症带来的危害，从而加强对骨质疏松症的管理，积极预防骨折发生。