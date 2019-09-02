刘涛：中国制药企业应坚持创新打造核心竞争力

人民网北京9月2日电 为全面贯彻落实党的十九大精神，推进实施健康中国战略实施，提升县级医疗资源不断服务升级，满足县级人民不断增长的医疗服务需求，由国家卫健委医政医管局指导支持，人民网·人民健康主办的2019“强县域、千县行”全国启动大会以及全国县级医院综合能力提升典型案例宣传活动于今日在北京举行。

江苏恒瑞医药股份有限公司副总经理刘涛表示，中国本土制药企业应当不断提升自己的能力和品牌，从而创造出更好的产品，服务于全国的老百姓。作为一家从事医药创新和高品质药品研发、生产及推广的医药健康企业，恒瑞医药坚持以创新为动力，打造核心竞争力，在抗肿瘤药、手术麻醉类用药、特色输液、造影剂等众多领域拥有大量创新成果，具备较强的国际市场竞争力。

刘涛表示，作为中国民族制药企业的翘楚，恒瑞医药有能力和担当扛起中国民族制药企业的大旗。他希望在国家卫健委指导下，做好千县行这件事情，展现恒瑞医药的拳拳之心。