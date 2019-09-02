如何提供飞机餐应按市场规律办事

近日，有多位网友反映，进入8月以来，他们乘坐飞机时明显感觉到航空公司提供的餐食质量和服务内容都“缩水”了。不仅购买经济舱座位的乘客感受明显，乘坐商务舱的乘客也深有体会。不少网友还提出质疑，指出航空公司这样的举措就是为了减少支出，降低成本。对此，有航空公司负责人表示，减少餐食和有关服务的目的是为了确保飞行的安全。

根据民航局在2012年颁发的《关于加强客舱安全管理工作的意见》，乘务员在起飞后20分钟内以及落地前30分钟，只能履行安全职责。短途飞行提供飞机餐服务，确实有安全隐患。比如说，当乘务员在给乘客倒咖啡时，如果飞机颠簸，很有可能洒在乘客身上。而且，广播里提示乘客坐好，注意安全，乘务员却在频繁走动，多少有些违和。

但更大的考虑恐怕还是“成本说”，或者兼而有之。正如有人讲的，如果把安全放在压倒一切的位置，为什么以前提供飞机餐？有乘务员表示，“此前提供餐食是为了吸引顾客”。这岂不是意味着以前不重视安全？航空公司的矛遇到航空公司的盾，显然经不起推敲，“安全说”与“成本说”中，后者所占的比例可能更高。

有人从道德与文化的角度，来谴责航空公司“飞机餐严重缩水”，这个帽子可能大了一点。当初航空公司提供飞机餐，更多是一种市场行为，而现在压缩或者取消飞机餐，也是一种市场选择。起码到目前为止，细细梳理与民航有关的法律法规规定，还没有哪一条是要求必须提供飞机餐的。

有网友提出了一个很有意思的话题：同样是一个多小时行程，相对于飞机餐，不仅没有所谓“地铁餐”一说，而且很多地铁公司根本不允许地铁进食。飞机那么小的空间，那么多人进食，地铁担心的问题同样会出现，可能更加严重。很多航空公司也不是完全取消飞机餐，长途飞行依然保留，短途飞行多是降低标准，咖啡、饮料等仍然供应。这从一个侧面说明，飞机餐的重要性和必要性并没有想象那么大。

说到底，这是一个市场行为，当按照市场规律办事。市场应该是公开的，透明的，能提供什么，能提供到什么程度；不能提供什么，为什么不能提供，都要明明白白告知，让乘客自行选择。很多人认为，飞机餐是计算在票价里面的。到底有没有计算到票价里，应该公示出来。如果事先作了说明，满足了乘客知情权，那么无论是否提供，问题都不大。

现在的问题正在这里，对于“飞机餐严重缩水”，航空公司并没有作充分有效的说明。很多乘客未必喜欢飞机餐，短途飞行也不是不能克服“肚子问题”，可是，不作说明、不打招呼就取消或压缩飞机餐，这显然是一种不尊重。

随着现代交通的全面发展，航空再也不像过去那样“高高在上”，已然成为大众交通工具。在成本压力下，航空公司注重节流开源，能够理解，这也是国际航空业发展的一个趋势。问题的关键是君子爱财，取之有道，节之合理，必须按市场规律办事。无视市场，不讲规矩，终将砸了自己的品牌。