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吃东西塞牙竟是病，得治！

2019年09月02日08:35 来源：人民政协报

　　相信很多人都有过塞牙的经历吧？那遇到这种情况，你是怎么处理的呢？舌头舔出来？用手抠出来？牙签挑起来？牙线剔出来？其实，塞牙并不是件小事，很可能是病，多由口腔疾病引起。

　　牙齿生长不齐是很常见的，除了导致笑容不好看，也容易塞牙。要解决这种情况导致的食物塞牙，除了少吃粗纤维、筋膜多的食物，或者用牙线仔细清理之外，只能求助于正畸大夫以彻底解决。

　　蛀牙，学名龋齿。龋齿也很容易引起食物塞牙。嵌塞食物的牙齿如果不及时清理干净，很容易成为细菌繁殖的温床。随着龋坏逐渐严重，有明显牙体缺损后，可能导致牙齿冷热刺激敏感，以及更严重的塞牙。如此循环往复，往往导致牙齿更深的龋坏，甚至伤及牙神经。及时用牙线清理，并定期牙医检查牙齿可以尽早发现龋齿，尽早阻断这一循环。

　　和龋齿不同，牙齿的正常磨耗是机械性的、缓慢的，会伴随一生。有磨牙症或者紧咬牙的朋友需要更加注意，因为这会导致牙齿病理性的快速磨耗，牙齿失去正常的外形，从而导致塞牙及牙齿敏感。有磨牙症或者紧咬牙的朋友需要尽早就医，做个咬合垫之类的，以保护牙齿，防止过度磨耗。

　　牙齿缺失后，需要及时进行假牙修复。因为人的一生牙齿都有向前和向对颌移动的趋势。缺牙后如果长期不修复，后面的牙齿会向前倾倒，对颌的牙齿会伸长，从而破坏正常咬合曲线，易塞牙，也为日后的修复带来不少麻烦。

　　阻生牙是大多数年轻朋友们难以忍受的痛。现代人食物精细，牙齿磨耗、颌骨发育往往不足，没有足够的空间容纳这位多出来的“兄弟”。这位“兄弟”往往没法正位萌出，于是就放飞自我，随意长，形成假性牙周袋，食物嵌塞难以清洁从而导致发炎、疼痛，给年轻朋友们带来不少麻烦。遇到阻生智齿这种情况，除了尽量清理干净牙周袋里的食物残渣外，最好尽早拔除。

　　牙周炎症是成年人最易患的口腔疾病，94%的成人都有牙周问题，或刷牙出血，或塞牙，或牙松动等等。牙周之于牙齿相当于土壤之于大树。只有健康的牙周才能保证牙齿的正常使用。牙周炎导致牙根暴露相当于土壤的流失导致树根的暴露，最终会导致牙齿松动，甚至牙缺失。除了好好刷牙，及时牙线或牙缝刷清理塞牙之外，牙周炎患者还应定期就医进行专业的牙周维护，避免早期缺牙。

　　保护牙齿的恰当方法应是抛弃牙签，选用牙线、牙缝刷、冲牙器。同时保持正确的刷牙方法，使用牙线等辅助清理器具，加上半年来找牙医做一次口腔检查，一定可以让你的牙齿倍儿棒，笑口常开。

　　（中日友好医院 光梦凯 高一）

(责编：许晓华、杨迪)


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