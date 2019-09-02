家人患了老年痴呆症，我们该怎么办

阿尔茨海默症，俗称老年痴呆症，随着社会老龄化程度越来越高，患有这种疾病的老人也越来越多。

这些老人有的全靠老伴照顾，有的儿女辞去了工作，有的家人雇用了保姆，还有的实在无法照顾的就送到养老院。采访中，不少家庭表示“天塌了”。连日来，山西晚报记者走访了太原医院、养老院，了解这些失智老人和他们家庭的故事。

5分钟上一次厕所 记忆里只有孙子

赵晓梅（化名）的婆婆是一位阿尔茨海默症患者。赵晓梅年近四十，正是上有老下有小的年纪。孩子今年上初一，婆婆患病已经10年。为了照顾家里的老人孩子，她辞掉了工作。

在赵晓梅家，山西晚报记者见到了她婆婆。老人现在已处于卧床状态，目光呆滞，完全不认识家人。在老人床边堆放着大量的成人尿不湿。离床不远放置着成人用的坐便桶。虽已卧床很久，但老人身上并无异味，家里也整整齐齐。

据赵晓梅回忆，起初她婆婆并没有这么严重，只是出门找不到家，但还记得家人电话，后来就越来越严重，连时间的概念也没有了。经常半夜起来做饭，有时还半夜嚷着要去接孙子回家。2014年刚过完年，婆婆半夜起来擦玻璃，摔伤了腿，从此就开始卧床。“那时候我们都要上班，起初我和我老公轮流请假照顾她，我老公是国企职工，经常请假担心会被下岗。想过请保姆，又怕我婆婆受保姆的气。思来想去，我辞职是最好的办法。”

在采访的一个多小时中，老人嘴里反复念叨着：“快，该给我孙子做饭了。”可能孙子是老人唯一的记忆。每隔5分钟，老人就要上厕所，如果不去，老人就会大哭。因为老人腿脚不便，完全靠赵晓梅抱着，几趟下来，赵晓梅累得满头大汗。赵晓梅劝说老人携戴尿不湿，但老人执意不肯。赵晓梅说：“我婆婆生病以前特别要强，家里外面都是一把好手，现在她虽然病了，谁也不认识，但是自我意识还是特别强，对我依赖特别严重，别人扶她，她都会拒绝，任性起来就像一个孩子。”

家有两名痴呆患者 睡个好觉都成了奢望

今年75岁的赵大爷家有两个同时患老年痴呆症的老人，一个是他老伴，一个是他的母亲。老伴今年70岁，母亲已经90岁了。

山西晚报记者在赵大爷家看到，他家的厨房锁着大大的锁头。“这是为了防止老伴随时可能要做饭。”赵大爷无奈地说，他老伴经常半夜起来做饭，而且空锅就打开火，然后就又去睡觉了，有好几个早上，赵大爷都是被浓烟呛醒的，家里的锅已经烧坏了好几个。还有好几次，家里所有的锅碗瓢盆里全是和好的面，简直让人不知如何是好，给厨房上锁也是没有办法的办法。

山西晚报记者还发现，赵大爷家里所有的桌子上都只放一块抹布，连用个水杯都要从高高的墙柜里拿。赵大爷说这是因为他的老母亲。原来，90岁的母亲在两年前已经谁也不认识了，但是依然保持着年轻时爱干净的习惯，手里总是拿着一块抹布。赵大爷说，有一次，他看到母亲用自己喝水的杯子洗抹布，洗完抹布的水又要喝，好在及时被制止了。像这样的状况每天都有，无奈之下，家里桌子上只留下抹布，其余的东西都收拾起来，以免伤到母亲。

“老伴2015年发现得了这个病，我就开始照顾她。那时候，母亲虽然年纪大，但是生活还可以自理，意识也还清楚，但在2017年，母亲也出现了糊涂的症状。这两年，为照顾她们，我几乎没有睡觉的时间，好在我身体还算硬朗，儿女也挺孝顺，有空就回来替我。”赵大爷说。

现在，赵大爷最期盼的就是周末，只有周末儿女回来帮他搭手照顾，他才有机会外出适当放松。“我每个星期都和老友相约去钓鱼，缓解一下疲劳，也调节一下情绪，不然我担心我自己也会崩溃。”赵大爷的语气充满了无奈。

父亲被送到养老院 女儿只要有时间就去看望

在清徐一家养老院，患病的老人就更多了。养老院的负责人说，他们接纳的130多个老人中，有一多半老人患有轻重不等的病症。不算严重的老人，需要一到两人照顾，严重的老人，就需要5个人轮流照顾。

该负责人带山西晚报记者走进杨大爷的房间，杨大爷默默地坐在窗前，听到有人进来也没什么反应。一旁照顾他的护士说：“杨大爷特别想念家人，特别是自己的女儿，无论看到谁走近他，他都喊着女儿的名字。他女儿的工作特别忙，没办法才把老人送到这里，每个星期都会来看老人好几次。”

山西晚报记者电话采访了杨大爷的女儿。说起自己的父亲，杨女士在电话中几次声音哽咽。采访中，记者得知，杨大爷的老伴前年去世了，老伴的去世，让原本性格就孤僻的杨大爷变得更是沉默寡言，杨女士因为工作忙，没有发现父亲的情绪变化。没想到，母亲去世几个月后，父亲就被查出患上了阿尔茨海默症。“当我知道父亲得了这个病，我当时特别自责，我把我爸接到自己家住，可是我爱人的工作在外地，女儿上高中，我的工作又特别忙，没办法，只好整天将我爸锁在家里。我爸就像住进监狱，情绪变得更加暴躁。朋友建议让我送老人去养老院，那里有人照顾，还有其他的老人能陪他说说话，病也许能好一点，我纠结了好久，还是决定将父亲送进来。只要有时间我就来这里看他，我已经决定了，等我女儿今年高考结束，我就辞掉工作，把我爸接回来，自己照顾。”

养老院的负责人介绍，像杨大爷这样的老人有不少，家人没有时间照顾，将老人送来，但老人对这里陌生的环境很排斥，所以病情反倒加重了。还有一些老人，因病导致情绪失控，常常莫名其妙地发脾气，负责照顾他们的小护士都很有耐心，陪他们说话、散步，但还是有一些老人只有看到儿女出现，情绪才会平静下来。

医生告诉你怎样对待老年痴呆患者

几天的采访下来，山西晚报记者心情有些沉重。

当你老了，头发白了，睡意昏沉，你在哪里，和谁一起回忆青春？当你老了，走不动了，子女又忙，谁在你身旁，关心三餐可好，有没有寂寥？

每个人都有父母。为人儿女的，也会为人父母，青春飞扬的，也会白发苍苍。当父母成了最熟悉的陌生人，除了难过，我们应该做些什么？

在太原市中心医院的神经外科，山西晚报记者采访了主任医师柳青。柳青介绍，阿尔茨海默症是神经系统的变性疾病，多发于60岁以上的老人。在整个神经系统的变性病中是最常见的一种，所以老年人预防这样的病是关键。首先，在饮食上要少吃脂肪含量高的食物和含铅量高的食物，比如粉条。要多吃蔬菜、水果，这些对预防老年痴呆症都是有益的。其次，要多运动，每天保证有30分钟的户外运动，比如走路、打太极，或是跳健身操。保持有氧摄入，对大脑和神经都是有好处的。老人要保持一到两个爱好，比如下棋、打牌，或者读书看报，保持脑力活动。临床发现，多读书看报纸的老人的发病率明显低于不爱读书看报的老人。

如果家里已经有老人发现有阿尔茨海默症的症状，比如忘记锁门、忘记钥匙放在哪里等，这些可能都是老年痴呆症的前兆。家人要带老人及时就医，吃一些延缓病症的药物，但是药物只能起到缓解的作用，随着病情的加重，老人会失去方向感，失去时间意识，失去自我意识等，所以最好的治疗还是家人的陪伴。儿女要多陪老人聊天，适当安排老人外出活动，让老人保持良好的情绪。作为患者的家属也不要有太大的压力，可以跟医生了解老年痴呆症的知识，包括疾病的成因、发展趋势、治疗方法、愈后情况等。医生也会指导家人怎样护理患者，告知需要注意的事项。也可以咨询一些防治协会或者相关机构，他们会提供一些老年痴呆症的资料，针对各个家庭提供个性化的治疗。

同时，还需要着手对失智老人的未来做一定的安排，包括某些财物和法律文件的安排，这些必要的安排也是为了确保老人能够获得长期稳定的护理，并确保有可靠的医疗保障和经济来源。

山西晚报记者 姚佳