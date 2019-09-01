浙江“看病不用卡”年内全覆盖

“深入推进‘看病不用卡，只需一个码’的数字健康服务改革，实现从挂号、诊疗、取药、报告查询到移动支付的全流程服务贯通。”近日，浙江省卫生健康委、医保局等4部门联合召开全省“两卡融合、一网通办”工作现场会。浙江省卫生健康委党委书记、主任张平表示，整合居民电子健康卡和电子社保卡（医保卡）形成健康医保卡，并于2019年年底前实现全省所有省市县级医院全覆盖。

一段时间以来，各级医院存在“一院一卡、多卡并存、互不通用”等问题。其中，既涉及居民电子健康卡的推广应用问题，也关系到电子社保卡（医保卡）的移动支付问题。针对这一民生难点，浙江加快推进电子健康卡与电子社保卡（医保卡）互绑互认、两卡融合，逐步取消医院自发实体就诊卡，实现实名制认证、服务环节确认和移动支付等功能的“一网通办”。

7月15日，浙江省“两卡融合”形成的健康医保卡在“浙里办”App发布，目前24家在杭省市级医院已全部开通使用。所谓“一码看病”，就是百姓申领电子健康医保卡后，拥有属于自己的一个健康二维码。凭借此码在省内医疗机构实现预约挂号、就诊报到、（医保）费用结算、取药、检查检验结果查询等线上线下的全流程服务。

截至8月7日，通过“浙里办”App累计申领健康医保卡人数为37万人，累计结算1866人次，涉及费用186058.66元。经测算，健康医保卡的使用，可让每次门诊服务再节省近20分钟。

张平表示，下一步，浙江还将以健康医保卡为依托，逐步集成加载电子健康档案、电子病历、母子健康服务、疫苗接种和更多医疗医保服务应用，形成面向全体居民的全方位全周期的数字健康服务。“两卡融合、一网通办”工作将于10月底前实现全省市级医院全覆盖，于12月底前延伸覆盖全省所有县级医院。（特约记者林莉 郑纯胜 通讯员陈娜）