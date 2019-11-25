医保电子凭证让看病报销不再有堵点

据《齐鲁晚报》报道，11月24日上午，国家医保局在济南举行全国医保电子凭证首发仪式，启动全国医保电子凭证系统，签发全国首张医保电子凭证。此医保电子凭证可以实现就医买药不刷卡，在药店可以凭医保码付款，在医院可实现挂号取药等功能。其中，山东省济南、青岛、淄博、烟台、威海、日照、临沂、聊城市和省本级等9个统筹区为医保电子凭证和移动支付工作试点地区。患者看病时，带着手机凭码轻松支付，没带手机可“刷脸”。

目前医院就诊卡各不相同，尽管不少城市都统一了就诊卡，但问题是，既有全市统一的就诊卡，医院自己发行的就诊卡又不取消，这样一来，反而出现一家医院存在多种就诊卡的现象，让患者感到更不方便。

去年12月21日，国家卫健委发布《关于加快推进电子健康卡普及应用工作的意见》，提出要建立全国统一的电子健康卡。很多人期待在全国电子健康卡尽快普及的同时，那些过时的就诊卡也应该取消，避免看病“卡”在多张就诊卡上。

此次国家医保局推出的全国首张医保电子凭证，集医疗票据、医保卡、就诊卡的功能于一身，并且实现了电子化。假如这种凭证能够得到普及，那么，看病报销就不再有堵点，患者“一卡行天下”将变成现实，甚至不必持卡，仅需刷手机或刷脸，就可以便捷就医并享受医保福利。

信息技术发展迅猛，新技术不断涌现，这当然是好事。但让人担心的是，一些地方当前的创新举措，很可能等到普及时，就已被淘汰。早年前各医院发行就诊卡，被视为一大创举，但很快发现，各不兼容的就诊卡带来了许多麻烦，不利于信息交流和检查结果互认，如今，有些城市正在着手统一就诊卡，全国电子健康卡就已出现，这些城市又得推倒重来。

医疗信息化需要统一标准，不能各自探索，应该注重顶层设计。因此，国家医保局推出全国医保电子凭证，这固然很值得期待，但各地医院如何在信息化建设方面统一步伐、少走弯路，则是更值得思考的问题。

□罗志华（医生）