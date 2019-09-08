扫码看病是便民举措的跃升

实名认证身份证、输入手机号、点击申请电子健康卡……随即，周先生进入江苏省人民医院微信公众号，查询到自己的电子健康卡二维码，并用其在医院自助机上扫码完成挂号。后续就诊、缴费等都可以用这个二维码。据悉，手机里的电子健康卡可以让患者只凭一个二维码，即可实现不同医院间信息互通，并完成所有就医流程，解决患者“一院一卡、重复办卡、互不联通”的痛点。（9月4日新华社）

医院各自发行就诊卡，不同医院的就诊卡不兼容，患者到一家医院就得办一张卡，是一个久治未愈的顽疾。对此，很多城市已推出“一卡通”，后来又推出了全国“一卡通”，但医院自制的就诊卡并没有因此消失，反而出现多种卡并存等现象。

就算未来实现全国“一卡通”，且各医疗机构也只认一个卡，这项便民举措也并不算彻底。因为把卡带在身上既麻烦，又容易遗失，而二维码存储在信息系统中，不会遗失，使用也很方便。可以预计，诊疗信息化的最终形式不是就诊卡，而是二维码，患者将来很可能是“扫码看病”。所以各地与其仍然推行全市、全省等区域性“一卡通”，不如一次到位，推行全面统一的电子健康卡，并以此为基础，推出记录个人诊疗信息的二维码，使就诊便民举措来一次跃升，最终让患者不管走到哪里，都能够“扫码看病”。

“扫码看病”带来的便捷不仅局限在医院，也会在其他方面有所体现。比如，电子健康卡可以结合智慧医疗、标准化电子病历建设，形成以患者为中心的全生命周期个人健康账户，让公众可掌握自我医疗的轨迹、自我健康的状态，为个人健康管理服务。假如实现了“扫码看病”，有人一旦在外突发疾病，相关人员就能扫码了解情况，进而实施精准施救。“扫码看病”带来的便捷不容低估，值得认真研究并大力推广。