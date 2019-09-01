老人用药谨记“低”和“少”

76岁的李奶奶最近总是感觉泛酸烧心，来医院后被诊断为“反流性食管炎”，医生给她开具的处方是：口服法莫替丁片0.2克，每日2次。李奶奶看到药品说明书上写着成人一次0.2克~0.4克，一日2~4次，老年患者用量酌减，便有点纳闷：“为什么老人用药就要减量？减量用会不会拖长病情？”

我国是目前全球老龄人数最多的国家，而且很多老年人患有多种疾病，往往同时服用几种甚至十几种药物，但是老年人器官多老化，存在功能衰退、免疫力低下等多方面因素，导致药物在发挥疗效的同时很可能有更多不良反应。解决这个问题，其中一个重要手段就是减少药量。从药代动力学和药效学角度上来说，这样做有5方面原因。

1.老年人体内水分含量减少而脂肪含量增加，致使水溶性较强的药物在血浆中的浓度升高、效力增加，而脂溶性较强的药物半衰期延长、效力降低；2.老年人血浆蛋白含量降低，蛋白结合率高的药物游离水平就会明显升高，使得药物在正常治疗浓度下就可能发生中毒；3.老年人肝肾功能下降，药物代谢与排泄变得缓慢，药物在体内蓄积导致毒性增加，进而增加不良反应发生的可能；4.老年人脑神经功能减退、脑部血液供给减少、脑组织萎缩、中枢神经递质水平发生改变，因此对镇静催眠药、中枢镇痛药、抗抑郁药和抗帕金森病药等中枢神经系统药物敏感性增强；5.老年人性腺功能显著降低，体内激素受体含量减少，对糖皮质激素的反应性下降，导致糖皮质激素对代谢的抑制作用较年轻人降低3~5倍。

在此，我针对老年人的合理用药给出以下4个建议：

1.尽量少用药，或选择合适的药物。如果可以不用药物，那就尽量选择改善生活习惯、环境、饮食等方法来控制；如果必须用药，应由临床医师、药师为患者指导具体用药，根据其身体特点，个体化选择药效好、不良反应小的药物。

2.低剂量原则。老年人在使用任何药物过程中，应从低剂量开始，随后应根据患者的疗效和耐受能力，逐渐增加使用剂量，直至适合的剂量。

3.服药遵医嘱。老年患者服药时应严格按照处方遵医嘱用药，按剂量、疗程、服药时间合理用药，如空腹吃的药不要饭后吃，饭后吃的不要空腹吃。

4.联合用药应谨慎。多数老年患者存在多种慢性疾病，吃药的品种较多，应在医生和药师的专业指导下，尽可能精简服用药物品种数，规避潜在的药物相互作用。自行加用的一些中药，有时也有很大风险，甚至产生严重不良反应。保健品更是不能代替药物，保健品中也可能存在一些药物成分，会与药物形成冲突或者导致重复用药。▲