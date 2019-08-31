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嚼薄荷叶，提神醒脑

清华大学第一附属医院药学部主管药师 徐 明

2019年08月31日10:15 来源：人民网-生命时报

薄荷是一种在生活中较为广泛应用的中草药。在近期热播的电视剧《长安十二时辰》中，剧中人物张小敬口嚼的薄荷叶就是薄荷全草上的干燥叶片。薄荷叶虽然常见且常用，但其依然属于“药”的范畴，只有合理食用才安全。

薄荷为唇形科植物薄荷的全草或叶。中医认为，薄荷性味辛凉，主风热表证，有疏散风热、清头目、利咽喉、透疹、疏肝、行气、解郁等功效。《长安十二时辰》中，张小敬经常嚼的看着颜色较暗又卷曲成卷的东西，就是干燥的薄荷叶。跟现代人嚼口香糖差不多，目的是为了清新口气或提振精神。薄荷栽培很容易，可以在家用花盆种植，需要时摘下洗净后直接嚼食或作为代茶饮。其清凉的味道，还可预防风热感冒。

长期抽烟的人也可以多嚼薄荷叶，薄荷有清热解毒、净化血管的作用，可缓解因抽烟导致的咽喉肿痛等现象，清肺排烟毒。配合一些其他中草药，比如罗汉果加蜂蜜，作为代茶饮效果会更佳。夏季多暑热，可以自制薄荷茶：取薄荷叶、荷叶、淡竹叶各5克煎泡，有清心火、消暑的作用。

需要提醒的是，薄荷属于解表药，多有发汗作用，所以阴虚血燥、肝阳偏亢、表虚汗多者忌用。同时，薄荷不能叠加服用。服用一些中成药时，要阅读说明书上的药物组成，比如银翘解毒丸、防风通圣丸等一些中成药里组方含有薄荷，就不要再额外吃薄荷了。▲

(责编：董童、杨迪)


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