北京地坛医院第三届健康科普大赛举行

为积极响应北京市“人人学习健康知识 全民提升健康素养”的号召，配合朝阳区创建国家卫生城区和健康促进城区的工作，首都医科大学附属北京地坛医院（以下简称“北京地坛医院”）于近日联合北京市朝阳区崔各庄乡人民政府举办了“医民牵手助力健康中国，你我连心同创卫生区”科普大赛。本次科普大赛是北京地坛医院科普大赛的第三届，以“健康中国在身边”为主题，参赛的七支队伍均由北京地坛医院工作人员、崔各庄地区社区卫生服务中心、崔各庄乡居民联合组成，通过三甲医院医护人员带动社区卫生服务中心和周边居民共同学习健康知识、提升健康素养的良好社会氛围，让百姓有更强的幸福获得感。

活动现场

此次大赛内容、形式丰富多彩，设置有健康知识竞赛接龙、运球答题、健康设计规划以及耳穴操互动等多个环节。本次大赛奖项设有一等奖（1名）、二等奖（2名）和三等经（4名）。为了让比赛张弛有度，现场还有健身操表演。其中，北京地坛医院的退休职工表演了舞蹈“小苹果”。

首都医科大学附属北京地坛医院党委书记陈航

北京地坛医院于2008年从北京东城区迁址到北京东北部的北皋地区。迁入新址后，该院在发挥传染病优势的同时，加强综合学科的建设，既满足传染病患者的医疗需求，又解决周边80万居民离市区医疗机构远看病难的问题，先后发展了内外妇儿等多学科。

“比赛不是目的，我们的目的是在建设健康中国的路上，并肩前行，让更多的老百姓享有健康。”北京地坛医院党委书记陈航和朝阳区崔各庄乡办事处副主任张震在大赛中表达了共同的心愿：“为健康中国助力加油！”（蔡熊更）

附：获奖名单

一等奖：京旺家园第二社区代表队

二等奖：北京地坛医院机关代表队、京旺家园第一社区代表队

三等奖：北京地坛医院退休职工代表队、崔各庄乡机关代表队、马南里社区代表队、奶西村代表队