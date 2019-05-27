北京举行艾滋病反歧视午餐日活动

当看到特特，这个第一次开口叫“妈妈”就是冲着自己叫的小男孩已经长得高高胖胖时，北京地坛医院儿科主任庞琳高兴极了。9岁的特特被问起长大想做什么时，“医生”两个字脱口而出。

这次见面是在今天举办的“第八届5·26国际艾滋病反歧视午餐日”北京分会场。来自医务界、媒体界以及艾滋病病毒感染者和患者，100多人共进午餐。午餐日活动是由山西临汾红丝带学校（我国目前唯一一所艾滋病患儿学校）与艾滋病健康基金会于2012年5月26日发起的，目的是向社会普及正确的艾滋病知识，倡议以“共进一次午餐，减少一份歧视”的行动消除由恐惧和误解导致的歧视。

特特是孤儿，被发现携带艾滋病病毒送到地坛医院儿科时，才1岁多。住院期间，医护人员非常疼爱这个大眼睛的男孩，谁有时间谁就带着，白天在病房，晚上就带到值班室。到两岁出院时，已经很健康活泼。

“特特刚来时，还不会说话，是在我们科室学会了说话。我们都很想他，他的玩具现在还留在科室里。”庞琳说，我们要给予艾滋病患儿的不仅是肌体健康，还要有健康心理。”

今天的午餐日，山西临汾红丝带学校是主会场，还有包括北京在内的19个分会场。北京分会场是由北京红丝带之家、北京地坛医院联合北京佑安爱心家园、北京人人关爱健康基金会举办的。

北京地坛医院党委书记兼北京红丝带之家会长陈航回忆起自己几年前刚到地坛医院工作，第一次与艾滋病人一同吃饭的情景，“当时确实是一种挑战，现在是件再自然不过的事了”。

北京红丝带之家成立于2005年1月，前身为1999年1月成立的北京地坛医院红丝带之家，是以关怀艾滋病病人为主、以综合医疗支持和人文关怀为特色的社会团体。2012年经第三方评估成为5A级社团组织。

北京佑安医院护理部主任兼北京佑安爱心家园副会长任珍说，艾滋病的治疗与护理密不可分，所以与患者吃饭是很平常的事，“心理上不歧视，比形式上更重要。不仅不歧视，还要尊重他们。”（记者 李新玲）