突然失明 有可能无法逆转

医学指导/广州中医药大学第一附属医院眼科黄仲委教授

近视、老花、白内障、青光眼……眼病有很多种，但在大家印象中，跟眼睛有关的这些病都是慢性的，对视力的影响也是逐渐出现的，即使感觉不舒服，一时没时间，拖个十天半个月再找眼科医生看，视力也不会马上出问题。

但眼科专家提醒，有一种眼病——视网膜中央动脉阻塞（以下简称“动脉阻塞”）却十分凶险，因为它直接影响到眼底供血。如果眼底供血终止，90分钟就可对视网膜感光细胞造成不可逆的损害，视功能完全丧失。所以，一旦发病应争分夺秒抢救，以免错过视力抢救的黄金时间。

前一晚左眼突然失明 第二天就诊已无法挽回

一位40岁出头的男子出现在广州中医药大学第一附属医院眼科门诊，平静地对接诊的眼科教授黄仲委说“昨晚左眼突然失明”。

“我一听，吓了一跳！强烈意识到他的左眼视力无法恢复了。”黄仲委说，在随后的检查中，他发现男子右眼视力正常，左眼无光感，瞳孔散大，视盘、视网膜水肿，血管变细，黄斑区可见樱桃红斑，是视网膜中央动脉阻塞！

“从他发病到就诊已超20小时，早已错过视力抢救的黄金时间，实在太可惜了！”黄仲委感叹道，这类眼病致盲的案例并不罕见，但由于发病失明时无疼痛感，患者容易疏忽大意，未能及早就诊，导致错过视力抢救的黄金时间。

视网膜动脉阻塞有先兆 高危人群早预防

“动脉阻塞是眼科急危症，多单眼或双眼先后发生，病势犹如洪水猛兽，是由于栓子堵塞视网膜动脉，导致感光细胞坏死。”黄仲委说，最令人难以接受的是堵塞在视网膜动脉主干，几乎整个眼底供血终止，90分钟即可对视网膜感光细胞造成不可逆的损害，视功能完全丧失，结局非常“残酷”。如果发生在分支动脉，会造成视野某个范围缺失或者视力局部受影响。

一旦发病，抢救治疗必须分秒必争，在3~5小时内尚可挽救部分视力。但是由于多数患者欠缺这方面知识，加上发病时无疼痛感，患者也因此容易疏忽大意延误就诊，所以抢救成功率极低，错过了抢救时间，恢复至0.1的视力都非常难。

不过，动脉阻塞相当多是有发病先兆的，及时处理或可避免酿成大祸。黄仲委回忆说，多年前一女孩因动脉阻塞来就诊，她就是在发病前一段时间，有几次突然眼前一片黑，大约几秒钟就逐渐恢复视力的。但她也没在意，连续一天没有恢复视力才想到来就诊，当时已“回天乏术”。

“这种眼病预防比治疗更重要。”他提醒，精神压力大、用眼过度、作息无规律，尤其是伴有心脏病、高血压、高血脂、高血糖、有抽烟等不良习惯者都属于视网膜中央动脉阻塞高危人群，尤应高度重视，每年定期做眼体检，及时了解眼部血管健康。

日常合理的预防可降低动脉阻塞的发生，黄仲委说，这些预防包括治疗高血压等原发病，保持营养均衡，注意补充水分，多吃水果蔬菜，少吃高油、高糖、高盐食物；避免过度劳累、避免情绪过度波动；睡眠充足并适度运动；夏季避免忽冷忽热、长期处于空调封闭环境，尤其是避免冷风直接吹头部，冬季做好防寒措施等。

出现这些症状 警惕动脉阻塞

治疗动脉阻塞的关键在于恢复视网膜血流，保护视功能和预防再堵塞。

动脉阻塞在发病前多有先兆，对高危人群，如果突然出现失明、视物模糊、眼前黑雾或波纹感等，应警惕动脉阻塞的可能，无论白天黑夜、无论天寒地冻，都要及时到医院检查诊治。

黄仲委建议，一旦疑似出现视网膜动脉阻塞，除了马上就医，在到达医院前，可大口喝水，做深呼吸，适度活动，最好用手指通过眼睑对眼球进行按压（高度近视容易视网膜脱离者，按压则应慎重），压力不要太大，间歇地一按压一放松，每分钟60~100次，这样给眼球和血管之间造成压差，目的是让栓子不要停留在一个部位，期望疏通血管，为接下来的抢救视力的治疗赢得宝贵时间。