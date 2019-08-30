USANA葆婴2019轻赢99瘦身大赛落幕

至今为止，USANA葆婴轻赢99瘦身大赛已经连续举办三届，每一届赛事都吸引了众多选手参与，并受到社会各界的广泛关注。2019轻赢99瘦身大赛自4月开赛以来，吸引了来自全国各地近3000名选手参赛。通过分公司比赛、网络赛，历经几个月的激烈角逐，最终10强选手成功晋级全国总决赛。

8月28日，全国总决赛在北京亦庄举行。总决赛现场，时尚调饮师为大家制作花式营养奶昔、帅气乐队现场激情演奏，活动现场人潮涌动、热闹非凡。在这场精彩绝伦的视听盛宴中，热情洋溢的USANA葆婴大家庭的家人们欢聚一堂，沉浸在轻赢99的大party中，享受着幸福快乐的时光。

灯光璀璨，音乐动人，决赛正式拉开了帷幕。轻赢99十强选手们身着金光闪闪的舞服，以热力十足的劲舞出场，他们踏着动感的节奏，散发着自信的光芒，带来了超火的魔性“鳌拜”舞。随后，选手们依次登台进行自我介绍和才艺表演。他们各具特色，个个实力不凡，婀娜曼妙的舞蹈、清澈悠扬的歌声、韵味醇美的豫剧、变幻莫测的魔术表演，精彩纷呈的表演让现场气氛迅速燃起。大屏幕上演绎着选手们减重过程中的坚持与努力的故事，显示出他们减重前后的对比照片，在场的观众无不为他们追求美好体态的精神所感染。

评委老师在点评时表示：“在这99天里，选手们每一次超越自己的努力，都在燃起内心的火焰，这种改变的力量带来了身与心的双重提升，经历过由外到内的蜕变后，选手们此刻轻盈的风采必定带来崭新的人生。”

最后，包佳明凭借超高人气赢得 “最佳人气奖”；现场四位导师根据选手综合表现推选出宋巍巍获得“最佳风采奖”；总决赛的前三甲根据大众评审、专业评审及减重率的综合结果评判，最终，张芬芬、赵晨然、冯翀分别夺得本次大赛的冠亚季军。

2019轻赢99瘦身大赛全国总决赛在感谢声和道别声中落幕，颁奖典礼仪式记录下了轻赢99大赛过程中的荣耀时刻，“轻体态，赢人生”的理念影响了在场的每一个人。

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