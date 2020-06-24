奥运冠军何可欣带网友“云参观”USANA葆婴园区

6月23日，奥运冠军何可欣走进USANA葆婴园区，深入工厂生产车间、质控实验室和客户服务中心，为网友开启了一场“云参观”。据介绍，USANA葆婴在2017年年正式成为体育训练局赞助商后，为近千名运动员提供已经通过兴奋剂检测的营养品，为驻训的中国体育健儿们提供备战保障产品。

在工作人员的带领下，何可欣经过洗手、消毒、更衣更鞋等一系列严格的程序后，进入生产车间的何可欣变身成“好奇宝宝”，认真观察着每一个生产环节。在质控实验室，相关负责人向何可欣介绍：“先进的检测设备，强化了对产品每个环节的质量控制，对所有产品的原材料、半成品和成品实施严格把控，在理化指标、微生物以及矿物质方面进行严格检测，提供科学、准确、可靠的监测数据，为产品质量提供有力支撑。”

随后在客户服务中心，何可欣与一线工作人员面对面交流。客户服务中心负责人介绍道：“该中心是公司紧密联系客户的重要支点，也是企业文化、品牌形象、以客户为本的服务理念的缩影。目前，客户服务满意度持续保持在99.5%。”

最后，何可欣表示，这次来到USANA葆婴，有一种“回家”的感觉。因为2018年到访美国总部时曾被严谨的生产流程所震撼，这一次可以深入到国内厂区，近距离观察产品生产的整个过程，感到十分荣幸和开心。