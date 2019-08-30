“微无创”有望解决九成子宫疾病

作为妇科的多发病、常见病，子宫腺肌症、子宫肌瘤困扰着不少女性。很多女性患者因为不堪剧痛，过去只能选择切除子宫来治疗。记者从广东省第二人民医院获悉，妇科门诊的求诊者里，因良性疾病而来的，90%是痛经、月经量过多，背后的最大元凶是子宫腺肌症和子宫肌瘤，介入子宫动脉超选择栓塞、介入消融及HIFU（超声聚焦）等新方法，有望“微无创”解决问题。

痛了十几年 性格都变得抑郁多疑了

广东清远女生小静（化名）说：“痛了十几年，性格都变得抑郁多疑了。”

她今年32岁，从14岁上初一来月经开始，痛经的噩梦从未停过，每个月都有3天痛得要去医院打止痛针卧床。家人带她去就诊，被确诊为子宫腺肌症，但中西医治疗都没用。本来很开朗的孩子，十多年的疼痛让她变得抑郁多疑。

“小的时候，家里人安慰我说，结婚后痛经就能缓解，可我生了两个孩子，放了环，但一点效果都没有。腰也慢慢开始越来越疼了，我好想到医院切除子宫。”小静说。

新法：治疗从切除到栓塞消融

广东省第二人民医院妇科主任、主任医师张秋实介绍，妇科门诊的求诊者里，因良性疾病而来的，90%是痛经、月经量过多，背后的最大元凶正是子宫腺肌症和子宫肌瘤。

腺肌症导致痛经难忍，肌瘤导致经量过大引发贫血，难道真的只能切除子宫才能解决问题吗？

张秋实带来了好消息——不用切除子宫，介入子宫动脉超选择栓塞、介入消融及HIFU（超声聚焦）等新方法，可“微无创”解决问题，女性不用再问“切不切”。

果然，上述患者小静，在省二医介入科治疗后的3个月，来例假都没有了疼痛感，感觉好神奇。

原理：“饿死、渴死”腺肌症腺肌瘤

一下子终结“切不切”痛苦纠结的“微无创”新方法，到底治疗原理是什么呢？

省二医介入科主任、主任医师肖承江介绍，给小静采取的是子宫动脉超选择栓塞术，还有一种是影像引导经皮穿刺消融治疗。

影像引导经皮穿刺消融术治疗，是病灶原位灭活技术，借助超声影像实时引导、监控对子宫肌瘤、子宫腺肌症进行靶向定位，并将针经皮穿刺植入至病灶内，利用微波的生物体“离子加热”“偶极子加热”的致热效应，瞬间高温达60℃~100℃，在短时间内使子宫肌瘤细胞、子宫腺肌症原位失活，达到子宫肌瘤、腺肌症病灶凝固性坏死、机体吸收缩小，或经自然腔道排出体外完全消失的治疗目的。

子宫动脉超选择栓塞术，则是经股动脉穿刺栓塞病灶供血血管的治疗，因为患者的子宫内膜超出子宫腔的表面生长，延伸至深部，侵入了肌层，甚至病灶形成腺肌瘤，施行药物栓塞后，堵死了腺肌症的供血血管，“饿死、渴死”腺肌症、腺肌瘤，并且为女性患者保留子宫及卵巢功能。

影像引导经皮穿刺消融术和子宫动脉超选择栓塞术，两种微创治疗的有效率达到95%以上。

8月20日，广东省第二人民医院妇科与介入科联合成立全省首个“子宫疾病微无创治疗中心”，与相关多学科成立MDT团队重点攻关子宫腺肌症和子宫腺肌瘤，以微创和无创方法诊治子宫腺肌症和子宫肌瘤，并以保留子宫为特色，有望让广大痛经、月经量过多女性彻底摆脱痛苦。

子宫相关良性疾病的致病原因多、治疗手段少，过去治疗科室比较分散。“子宫疾病微无创治疗中心”的成立，通过学科的联合，改变单打独斗的局面，发挥各自学科的优势，整合资源使患者看病便捷，进一步提高子宫疾病治疗的有效率。

保留子宫是腺肌症腺肌瘤治疗的最好选择

专家建议，治疗子宫腺肌症、腺肌瘤，首先应考虑保留子宫，而不是为了缓解经痛或经量过大的痛楚而切除子宫。

卵巢和子宫都是女性重要的内分泌器官。卵巢不仅参与生育功能和维持月经功能，还对内分泌和新陈代谢起着重要的调节作用。子宫分泌物质也参与体内的生理及病理过程。可见，维持卵巢功能是保证妇女生活质量的重要条件。如果可以，保留子宫是患者最好的选择。

治子宫肌瘤并非“一刀切” 剔除肌瘤不影响生育

40岁的赖女士日前挺着大肚子来到中山大学孙逸仙纪念医院就诊，身边的同事邻里都以为她怀孕了。其实，赖女士早在2011年生完二胎后就结扎了，此时她肚子里的并非胎儿，而是密密麻麻的子宫肌瘤。近日，中山大学孙逸仙纪念医院妇科肿瘤专科姚婷婷副教授为赖女士成功实施了腹式全子宫切除术。

十多年前，赖女士体检时发现子宫肌瘤，但当时肌瘤长度只有3厘米，而且没有明显不适，因此没有做特别处理。今年，赖女士的肚子越来越大，甚至同事邻里都怀疑她怀孕了。到医院一检查，B超显示子宫前壁、底壁、左侧壁等都长了肌瘤，最大的长达11厘米，最小的长达7厘米。结合赖女士多发巨大肌瘤、压迫症状明显，且没有生育要求的情况，姚婷婷建议她实施腹式全子宫切除术。

姚婷婷表示，多数子宫肌瘤患者没有症状，仅在超声检查时偶然发现肌瘤。子宫肌瘤临床上常见的症状包括子宫出血、腹部包块及压迫症状、腹坠胀感、腰背酸痛、白带增多。姚婷婷提醒，一旦出现相关症状应尽早就诊。

“子宫肌瘤的治疗要根据患者的年龄、症状和生育要求以及子宫肌瘤大小、数目和类型全面考虑。”姚婷婷说，如果患者无明显症状，且无恶变征象，可定期随诊观察。如果症状轻，接近绝经年龄可选择药物治疗。如果出现肌瘤导致月经过多而引起继发性贫血、肌瘤引起腹痛、肌瘤体积过大引起膀胱或直肠压迫症状、肌瘤引起不孕或复发性流产等，就要进行手术治疗。

姚婷婷提到，子宫肌瘤的手术治疗分为肌瘤切除术和子宫切除术。对于无生育要求的、多发子宫肌瘤或怀疑恶变的患者可以选择子宫切除术。如果有生育要求，可选择肌瘤剔除术，手术不会对生育造成影响，但建议术后避孕半年到两年再备孕。（何雪华 任珊珊）