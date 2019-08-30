小心！你的孩子用上了“荧光剂作业本”

马上就要开学了，你给孩子准备的学习用品里面肯定有作业本吧，小心，可能你买的作业本里藏着一个大“秘密”！

近日，记者收到一位学生家长提供的一份作业本检测报告，检测报告的内容向我们揭开了作业本里藏着的这个秘密——可迁移性荧光增白剂。

起因：作业本检测出 可迁移性荧光增白剂

“好好的作业本，怎么手摸过以后感觉就怪怪的，像沾上了滑石粉一般滑腻腻的。”昨日，一位家长向记者报料，前几天陪孩子在一家文具店里购买了几个作业本，由于不放心孩子作业本的质量，他就用平时随身带的验钞机照了照，这一照不要紧，发现作业本上有着很强的荧光反射，用手摸过以后，手上也有这种荧光反射现象。

细心又较真的家长于是把这本作业本送到了权威检测机构进行检测，经重庆市造纸产品质量监督检验站检测，作业本的封面和内页都含有可迁移性荧光增白剂。在家长提供的这份检测报告中，记者看到报告上的描述为：“平行试验的试样纱布均有明显荧光现象，判定该试样有可迁移性荧光增白剂。”而检测的方法则是参照GB/T27741-2018的定义，在规定试验条件下进行检测。

“这种荧光增白剂沾到了手上，要是孩子不洗手就拿东西吃，这荧光增白剂就随着食物吃进了肚子里，也有可能揉进了眼睛里……”这位家长觉得这个现象很恐怖，“平时学校发的作业本质量跟这种差不多，关键平时我们根本就没有留意这个问题”。

调查：“荧光剂作业本”真的很普遍

为什么家长一看到这个检测结果就开始慌了？这里，我们不得不先来了解一下，什么是荧光增白剂。重庆市造纸产品质量监督检验站纸制品检测技术人员介绍，荧光增白剂是通过吸收紫外光并反射出蓝光，从视觉上掩盖产品本身的颜色，“我们经常进行可迁移性荧光增白剂检测，检测物反射的蓝光越强，荧光增白剂的可迁移性就越强，简单来说就是荧光增白剂加得越多，它的可迁移性越强。”北京化工大学教授袁其鹏在接受《焦点访谈》记者采访时说到，荧光增白剂这一类化合物会增加肝脏的代谢负担，有可能会在体内蓄积，不能及时排到体外去。长时间接触此类产品，体内的量越来越大，不仅会降低儿童的免疫力，还会增加肝脏的代谢负担，存在潜在的致癌或者其他方面的风险。

市面上这种可迁移性荧光作业本是否能够轻易买到？记者来到了松树桥中学外的一家文具店，随便拿了一本普通的作业本用验钞笔进行照射，荧光剂立马显现出来，记者用手在纸上摩擦后发现，用验钞笔一照就能看出来，荧光剂很容易就沾到了手指上。

为了调查结果的准确性，记者又到其他两个文具店花了两块钱买了两本其他厂家生产的作业本进行试验，肉眼看到作业本内页有明显的黑点和杂质，经过验钞笔的实验证明，这两个作业本都添加了大量可迁移性荧光增白剂。

揭秘：“荧光剂作业本”背后的秘密

为什么要在作业本里面添加可迁移性荧光增白剂呢？这仅仅是为了美观好看？

重庆市造纸产品质量监督检验站纸制品检测技术人员介绍到，这种添加了可迁移性荧光增白剂的作业本，一般都是由回收纸进行制造的，为了其亮白度能够达到生产标准，荧光增白剂是必不可少的。原浆纸与回收纸的成本每吨的差价最高可达2-3千元，而这些低成本的回收纸作业本只需要添加荧光增白剂就可以让它肉眼上难以区分，所以，生产厂商的选择就显而易见了。

记者采访了一位在重庆从事印刷工作的资深人士，他表示：2018年中国教育装备行业协会制定了《中小学学生作业本基本要求》的团体标准，明确规定作业本不得添加荧光性物质，同时对铅等重金属的添加也进行了规定，这也是目前环保作业本制造的参考标准。

破冰：9区县用环保作业本替代荧光剂作业本

在刚结束的第二届中国国际智能产业博览会上，出现了环保作业本的身影。记者在现场看到，通过验钞笔的照射，环保作业本并没有荧光反射。

记者随后联系上了该环保作业本经销商的相关负责人，原来他在重庆推行环保作业本已有两年时间，“2017年春节，我看到《焦点访谈》提到荧光剂作业本危害着学生健康，作为教育行业工作者，我对这件事很上心。恰巧同年4月，我参加教学装备展会发现了环保作业本，在深入了解后，我决定在重庆推行环保作业本。”要想完全让环保作业本替代传统的作业本不是一件易事，改旧革新永川是第一个，全区中小学生在第一时间用上了环保作业本，传统作业本的缺口逐渐被打开，目前已有忠县、秀山、沙坪坝等9个区县开始使用环保作业本，总人数约80万。

小贴士

如何判断荧光剂作业本？

那么，要怎么判断你家孩子的作业本是否添加了荧光增白剂？是否泛黄的作业本就算安全？

专家表示：“那也不一定，现在大家都有了环保作业本的意识，世面上有很多作业本就仿照着做，添加了荧光增白剂后，再用其他颜色进行调色，呈现出的效果和环保作业本一模一样，市民肉眼很难辨别。”

专家提出三个建议，一是观察作业本上是否有黑点、杂质、尘埃等，来判断该作业本是否为再生纸制造；二是生活用纸国家规定不准添加荧光增白剂，因此可以用家里的餐巾纸进行对比；三是用验钞笔进行照射，笔者所使用的验钞笔市面售价约为30元。（余小凤）