乳腺癌：患者的新需求与治疗的新选择

随着早诊早治理念的广泛传播和医疗技术的不断进步，乳腺癌已成为临床上治疗方法最多、疗效最好的实体肿瘤之一，新的检测技术、治疗方法和方案不断出现，乳腺癌患者的生存期大幅度延长。在近日举行的第十二届天津国际乳腺癌会议暨2019美国临床肿瘤学会海外会场上，与会专家围绕乳腺癌精准医学策略、转化医学、影像诊断、综合治疗、多学科协作等方面进行学术交流。

据中国抗癌协会乳腺癌专业委员会副主委、天津医科大学肿瘤医院乳腺癌防治研究中心常务副主任张瑾教授介绍，对乳腺癌的诊断和手术、放疗、化疗、内分泌治疗、靶向治疗等系统性的治疗手段进行加减法设计，制定量体裁衣式的精准治疗策略，是当前乳腺癌诊治的新方向。

乳腺癌在外科治疗上，从最初的根治术、改良根治术到如今的保乳手术、乳房再造术，手术范围在不断“减小”，在保证治疗效果的同时也做到了外观和功能的保留，对于提高患者的生活质量、改善术后心理健康起到了重要作用。

外科手术的精准化还体现在对腋窝淋巴结的处理上。目前通过“增加”前哨淋巴结活检术，事先判断前哨淋巴结的受累情况，若前哨淋巴结活检未见明显肿瘤侵犯，可以“减去”腋窝淋巴结清扫。

乳腺癌的化疗也在做“减法”。根据疾病的分期分型，部分乳腺癌患者手术前后还需要进行化疗，治疗带来的恶心、呕吐及其他毒副作用对患者造成困扰。如今随着乳腺癌发生发展机制的深入研究和基因检测技术的进步，针对性地筛选合适的乳腺癌治疗人群成为可能。靶向药物不断问世则让化疗不再是乳腺癌唯一的能够延长生存的手段，通过精准的诊断与个体化的治疗密切结合，化疗副作用也进一步降低，患者能够获得更长的无病生存期以及更好的生存质量。

对治疗“加法”与“减法”的考虑，关键要看治疗对于疾病的控制情况，是否能够有效降低高危患者复发和死亡风险，提高患者的生存获益。目前，亚洲乳腺癌与西方相比具有发病增长快、分布年轻化等特点，在筛查防控和精准治疗方面也应探寻针对性的策略。