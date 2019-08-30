荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学医学中心的一项新研究发现，阿尔茨海默病与血红蛋白水平之间存在显著相关性，即使是轻度贫血也可能增加该病和其他类型痴呆症的几率。

研究小组选取1.2万名平均年龄为65岁的参试者。研究之初，所有人认知能力正常，研究人员测量了参试者的血红蛋白水平，发现6%的人患有贫血症。随后，研究小组对参试者的健康状况进行了12年的追踪调查。随访期内，1520人患上老年痴呆症，其中1194人被诊断为阿尔茨海默病。分析结果显示，与没有贫血症的人相比，贫血症患者患上阿尔茨海默病的可能性高出41%；患上其他类型痴呆症的风险也高出34%。此外，与血红蛋白处于中等水平的人相比，血红蛋白水平最高者老年痴呆症风险高出了20%；血红蛋白水平最低者该风险则高出了29%。

研究人员分析指出，大脑中的氧气靠血红蛋白这一载体转运过来，任何过快或过缓的氧气流失都会导致认知能力下降，并表现为痴呆症。血红蛋白水平升高也是身体对某些潜在疾病的反应，这些疾病迫使身体生成更多血红蛋白，导致血液浓度增加，流向大脑的血流量减少。该研究成果具有重大意义，因为未来几十年，全球老痴的患病率预计将增加3倍，贫血症发病率最高的国家或将大幅增长。▲

（郭 亮）