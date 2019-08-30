热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

老人贫血易患老痴

2019年08月30日07:51 来源：人民网-生命时报

荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学医学中心的一项新研究发现，阿尔茨海默病与血红蛋白水平之间存在显著相关性，即使是轻度贫血也可能增加该病和其他类型痴呆症的几率。

研究小组选取1.2万名平均年龄为65岁的参试者。研究之初，所有人认知能力正常，研究人员测量了参试者的血红蛋白水平，发现6%的人患有贫血症。随后，研究小组对参试者的健康状况进行了12年的追踪调查。随访期内，1520人患上老年痴呆症，其中1194人被诊断为阿尔茨海默病。分析结果显示，与没有贫血症的人相比，贫血症患者患上阿尔茨海默病的可能性高出41%；患上其他类型痴呆症的风险也高出34%。此外，与血红蛋白处于中等水平的人相比，血红蛋白水平最高者老年痴呆症风险高出了20%；血红蛋白水平最低者该风险则高出了29%。

研究人员分析指出，大脑中的氧气靠血红蛋白这一载体转运过来，任何过快或过缓的氧气流失都会导致认知能力下降，并表现为痴呆症。血红蛋白水平升高也是身体对某些潜在疾病的反应，这些疾病迫使身体生成更多血红蛋白，导致血液浓度增加，流向大脑的血流量减少。该研究成果具有重大意义，因为未来几十年，全球老痴的患病率预计将增加3倍，贫血症发病率最高的国家或将大幅增长。▲

（郭 亮）

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn