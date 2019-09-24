阿尔茨海默病或有方法改善

复旦大学医学神经生物学国家重点实验室、复旦大学脑科学研究院教授赵冰樵课题组与中国科学院强磁场科学中心钟凯团队合作，经3年多研究发现阿尔茨海默病（又称老年性痴呆症）发病新机制。研究论文《ADAMTS13维持脑血管完整性以改善阿尔茨海默病样病理》，近日在线发表在国际知名期刊《PLOS 生物学》杂志上。

阿尔茨海默病是一种起病隐匿的神经系统退行性疾病，主要表现为认知功能下降、精神症状和行为障碍。全球约有5000万名阿尔茨海默病患者，给家庭和医疗保健系统带来沉重的负担。研究发现，阿尔茨海默病的特征之一是脑内的“老年斑块”β-淀粉样蛋白（Aβ）积累太多而引起的记忆严重丧失，目前全世界还没有有效的治疗手段。

赵冰樵课题组研究发现，脑内被称为“ADAMTS13”的基因作为一种金属蛋白酶，对脑卒中、心梗有保护作用，如果敲除这种基因，可引起阿尔茨海默病模型小鼠表现出血脑屏障的早期破坏。随着年龄增加，血脑屏障的破坏会进一步加重，从而引起脑毛细血管的减少和脑血流的降低，最终造成脑内“老年斑块”Aβ的血管清除障碍和记忆减退。相反，如果增加小鼠脑内的“ADAMTS13”基因含量，可以通过保护血脑屏障，增加脑内毛细血管的数量和脑血流，促进脑内Aβ的清除，并使小鼠的认知功能障碍得到明显的改善。这一结果揭示了“ADAMTS13”通过增加Aβ的血脑屏障清除，在阿尔茨海默病发病中发挥关键作用。同时，该项研究也清楚地证实血管因素在阿尔茨海默病病理机制中的作用。

该项目得到了国家自然科学基金委重点项目、国家重大慢病重点研发计划等项目的资助。