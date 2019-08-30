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用丹参四项注意

水 欣

2019年08月30日07:46 来源：人民网-生命时报

近日，《美国心脏协会杂志》刊载的一篇研究称，中药丹参对急性心衰患者可能有不良影响，使用丹参（包括丹参滴丸、丹参注射剂等）的急性心衰患者发生出血事件和死亡的风险分别增加39%和36%，特别是使用丹参不少于2天的患者，出血风险明显增加。文章一出，立即引发很多关注。

首都医科大学附属北京中医医院急诊科主任姚卫海接受《生命时报》记者采访时表示，心衰治疗多为联合用药，丹参类中成药大多仅用于辅助治疗，以上研究很难断定丹参在其中的药物风险。姚卫海说：“中药使用要辨证论治，丹参在有血瘀证候的心衰患者适合应用。数据显示，近些年丹参应用过程中，严重不良反应较少，因此不必过于担心其风险。”

丹参,首见于《神农本草经》，被列为上品，是一味历史悠久的中药，具有祛瘀止痛、活血通经、清心除烦等功效。上世纪 30 年代，日本学者开始对丹参的化学成分进行研究。上世纪 80年代，我国学者研究明确了其中的主要水溶性成分——丹参素的结构，后来又研发出多种丹参为主的中药制剂，如复方丹参滴丸、丹参注射液、丹参多酚盐注射液、复方丹参注射液等。目前，丹参制剂在临床中应用十分广泛，被应用于妇科、呼吸科、血管外科、心血管科等各科，可治疗有血瘀证候的多种疾病，如心绞痛、心肌梗死、心功能不全、肺纤维化、月经不调等。中医认为，丹参补血生血，功过归地（当归、熟地黄）；调血敛血，力堪芍药；逐血生新，性倍川芎，有“一味丹参，功同四物”之说。 现代研究显示，丹参具有扩张冠状动脉、防止心肌缺血和心肌梗死、改善微循环、降低心肌耗氧量等作用。

不过，丹参制剂的化学成分和药理作用十分复杂，不良反应和用药注意不可忽略。其不良反应主要包括过敏、皮疹、瘙痒、咳嗽、呼吸困难、血压升高或下降、头晕等。姚卫海提醒，为避免或预防不良反应，应用过程中要注意以下几点：

1.中医辨证非血瘀证候者慎服，有出血倾向者禁用，对丹参类药物过敏或有严重不良反应病史者禁用，婴幼儿、孕妇禁用。

2.不可混合使用，两药隔开使用。丹参药物注射剂应单独使用，切勿与其他药品混合使用。尤其和西药注射剂不可相混，以免产生沉淀或变性，增加用药风险。如确需联合使用其他药品时，应谨慎考虑与本品的间隔时间以及药物相互作用等问题，输注两种药物之间，应加适量间隔液。

3.用法用量严格，前半小时监护。丹参药物注射剂按照药品说明书推荐剂量及要求用药，不要超剂量、过快滴注和长期连续用药。应在有抢救条件的医疗机构使用。如果发现过敏、胸闷、局部刺激等不良反应，应马上通知医生，停药并救治。

4.谨慎几类联合用药。具有活血化瘀作用的丹参制剂与阿司匹林等抗凝药合用时，可能增加出血风险，应谨遵医嘱。此外，丹参也不宜和维生素C、B族维生素、止血药、β受体阻滞剂、抗酸药等药联用。▲

(责编：李轶群、杨迪)


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