女孩不到三十岁，被建议拔除10多颗牙！第一波90后已经开始掉牙了

掉牙，在大众的印象里是老年人才会碰上的问题，可是杭州有位90后姑娘小王(化名)，年纪轻轻全口牙齿已经出现了不同程度的松动。“我才不到30岁啊，这样的打击太大了……”

90后女孩被建议拔除十来颗牙

背后原因敲醒警钟

患者小王对浙江大学医学院附属口腔医院牙周科主任李晓军说，来这里就诊前，她在其他地方看过，建议要拔除的牙有十来颗。“真的这么严重吗，能多保一颗是一颗啊。”

询问病史后，李晓军发现，小王从十几岁开始，刷牙就经常出血，但没当回事。另外，小王的个人习惯也不好，晚上刷过牙后偶尔会吃点零食，吃过之后懒得再刷牙。

经过系列检查和评估，小王的牙齿中，完全没有治疗价值的共有4颗，需要拔除。之后，要对牙周进行基础治疗，包括洗牙、深刮，并适当调整咬合。完成初步基础治疗后，小王需每隔3-4个月过来进行检查，进行评估。稳定后，建议进行每年进行一次口腔检查。

90后已经开始掉牙了?李晓军主任说，门诊中，年轻人甚至是90后因为牙周炎掉牙的确实不少，不过大部分情况仍可控制。

“早期的牙龈炎是可以完全治愈的，但发展到牙周炎的程度，已经破坏的组织就不能完全修复了。但通过积极的治疗，仍可控制牙周的炎症，长期保持健康。”到目前，小王经过基础治疗，情况尚可。

牙龈出血?当心牙周炎

感到牙齿有摇动赶紧就医

牙龈为何会发生炎症呢?答案明确且唯一——牙菌斑。

李晓军说，最根本的原因就在于口腔卫生不到位。食物残渣留在牙齿上，时间久了就会形成牙菌斑，而牙菌斑不断堆积发生钙化，就形成了牙结石。牙菌斑、牙结石等局部刺激最终导致牙周组织的发炎、萎缩及破坏。

牙菌斑的清除主要靠日常的口腔清洁措施，如刷牙和牙线等。有人因为害怕刷牙出血而不敢刷牙，其实这样反而会堆积更多的牙菌斑，加重牙龈的炎症和出血。牙结石须通过专业的手段进行清除，如洗牙、刮治和根面平整等。

北京市第二医院口腔科医师王海云介绍，牙周炎初期可能表现为牙龈出血，随着病情发展，会导致牙齿根部的组织日渐萎缩，牙齿根部就慢慢地露出来，就像大树根部没有巩固的土壤一样不稳固，牙齿也就会出现摇动，时间长了就会自动脱落。

“感觉到牙齿有摇动，就要赶紧到正规医院口腔科进行治疗了。”王海云提醒。

80岁老人至少应有20颗功能牙

护好一口牙做好这六点

世界卫生组织(WHO)对牙齿健康有一个标准“8020”，说的是80岁的老人至少应有20颗功能牙，这20颗牙包括能够正常咀嚼食物、不松动的牙。

想要达到这样的目标，年轻人可要努力了：

■有效刷牙用巴氏刷牙法

北京大学口腔正畸学博士李飒介绍，真正有效的刷牙方法是巴氏刷牙法。

巴氏刷牙法的精髓就在于牙刷倾斜的角度。刷上排牙齿时，将刷毛朝上与牙齿呈45度角；刷下排牙时，将刷毛朝下45度角；并且面面俱到。

■每次时间刷够三分钟

有人说刷牙怎么用得了3分钟，我1分钟就可以。但事实上，你只是被过量的泡沫蒙蔽了。因为牙膏沾水、牙膏太多等原因，会让刷牙时产生大量的泡沫，使我们产生“刷得差不多了”的错觉。假如按照正确的方式刷牙，你会发现3分钟可能还刷不完。

■把握刷牙黄金十分钟

除了要早晚刷牙，北京华信医院口腔科主任医师王隽表示，一般来说，吃完食物后的10分钟是牙齿保健的关键时期，因为此时口中的PH值由6.8降到4.5，酸性达到高峰，此时若未立即清洁牙齿，这些酸性物质就会侵蚀牙齿表面的珐琅质，形成脱钙现象，造成蛀牙。

因此，建议把握“黄金十分钟”原则，吃完东西10分钟内立即刷牙，避免食物残渣在口中产生酸性物质，便能有效降低蛀牙发生率。

■每年做次牙齿检查

北京口腔医院主任医师韩永成介绍，大部分患者等到牙痛发作或牙龈出血时才就诊，这时牙病已经进展到一定阶段，尤其是发展到龋齿、牙周炎阶段，此时疾病造成的牙齿组织破坏是不可逆的。

■别拿塞牙不当病

常塞牙会导致口腔问题的发生或加重原有口腔疾病，比如加重牙龈萎缩，导致牙缝越来越大，造成恶性循环，出现龋齿、牙龈发炎等。

如果常出现塞牙，可到综合医院口腔科或口腔专科医院的牙体牙髓科、修复科治疗。建议塞牙时不要用牙签剔牙，会把牙缝越弄越大，反而更易造成塞牙，最好用专业的牙线来清除。

■ 家人不要共用牙膏

有些家庭全家共用一支牙膏，殊不知，很多口腔疾病会因此交叉传染。共用同一支牙膏，如果其中一人感冒，或患有口腔疾病，在刷牙时，感冒病毒、口腔细菌很容易残留在牙刷毛缝中，在牙膏口与牙刷相互摩擦下，又会将病毒、细菌传播到其他人的牙刷上。

牙膏应经常更换品牌。长期使用同一种牙膏，可能会使一些有害的口腔病菌产生耐药性和抗药性，从而使牙膏失去作用。经常更换牙膏种类，能维护正常的口腔菌群，有利于牙齿健康。

本文参考资料：

①浙医在线2019-08-28《90后也开始频频掉牙了！28岁姑娘上半口牙全部拔除镶了假牙，原因跟刷牙有关》

②《健康时报》2017-05-12《牙龈出血?可能该洗牙了》

③《健康时报》2014-05-22《牙齿松动多是牙周炎》

④《健康时报》2018-03-02《治牙龈出血并不难》

⑤《健康时报》2017-11-17《你是不是在假装刷牙?》

⑥《健康时报》2016-04-22《家人不要共用牙膏》

⑦《健康时报》2015-09-21《六成人无“牙检”习惯》

⑧《健康时报》2019-07-30《早晚都刷了牙却还是有龋齿?》