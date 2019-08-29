失能老年人超过4000万！新职业“医疗护理员”来了

“医疗护理员开始走向职业化和规范化，可以很大程度上改变过去家庭自己找保姆或者阿姨来帮忙照顾老人的局面。”北京安定医院综合病房主任鲍枫告诉健康时报记者。

近日,国家卫健委、医政医管局部门印发了《关于开展老年护理需求评估和规范服务工作的通知》和《关于加强医疗护理员培训和规范管理有关工作的通知》，对这两个领域首次从国家层面建立了标准。

医疗护理员是老年护理从业人员队伍的有益补充，要从事辅助护理等工作。国家卫健委颁布的《医疗护理员培训大纲》(试行)中介绍，医疗护理员的培训将从饮食、清洁、睡眠、排痰、排泄、消毒、沟通、安全与急救、协助身体活动等方面进行。

这一政策的出台意味着，国家越来越重视老年人护理工作,国家卫健委数据显示，目前，我国60岁及以上人口数近2.5亿人，失能老年人超过4000万，对专业的医疗护理服务呈现庞大而刚性的需求。这一巨大的市场缺口也使得“医疗护理员”职业化和专业化成为大势所趋。

鲍枫表示，目前从事医疗照护人员大多没有相关资质，行业门槛较低，这一政策的出台，可以有效的提高医疗护理员的行业门槛，提升医疗护理员的整体水平。(记者 徐婷婷 实习记者 王艾冰)