北京明德医院健康管理中心正式开诊

8月28日，BOE（京东方）旗下高端综合医院北京明德医院健康管理中心正式开诊。

本次开业仪式由北京明德医院院长王蕊进行大会开场致辞，中国企业健康绩效管理理论创立者魏跃就健康的自我管理和机构管理发表主题演讲。北京明德医院资深内科专家张消克则针对慢病管理、营养管理和可穿戴设备管理发表了演讲。

北京明德医院健康管理中心将围绕两个方面开展：第一是通过精准检查+健康管理+医疗保障建立全程长期健康方案；另一方面是通过健康管家+主诊医生+权威专家打造多维团队服务模式。

北京明德医院健康管理中心以京东方移动健康平台为依托，拥有多款可穿戴医疗设备，实时获取健康数据，及时调整健康干预方案。以人体化的就诊理念、温馨私密的就诊环境，专属的健康管家，个体化的检后健康干预方案，实现由“传统检查”向“精准检查”，“零管理”向“全面管理”的服务模式转型，提供全生命周期的健康服务。