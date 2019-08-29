中华科普学会常委 董晓秋

很多车主都在车里常备一箱矿泉水、碳酸饮料、啤酒，以备不时之需。这种做法虽然方便了，安全角度来讲是否合适呢？

易拉罐装的带气饮料、啤酒，放车里可能爆炸。曾有新闻报道，有人在夏天将带气饮料放进后备箱，一段时间后打开却爆炸了。带气饮料含有二氧化碳气体，放在车里吸热，原本溶解在液体里的二氧化碳就跑了出来，易拉罐内部的压力过高时，气体就会把易拉罐顶破。行车过程中，易拉罐来回晃动，罐内的二氧化碳也会迅速气化，造成内部压力增大。因此，易拉罐装的带气饮料、啤酒等，尽量不要在高温环境中放置，以免导致爆炸。

还有一些带气饮料是塑料瓶装的。这种瓶子一般以聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）为材质。上海市质监局曾对矿泉水瓶、果汁瓶、茶饮料瓶等PET饮料瓶进行风险监测。结果表明，其虽然不存在释放增塑剂的风险，但有部分乙醛释放量明显上升。乙醛虽然无毒，但是一种有特殊气味的物质，极少量就会影响水或饮料的口感。此外，PET瓶若含有乙醛，会很快转移至饮料中，温度越高，转移越快；贮存时间越长，转入饮料中的乙醛越多。试验中，还有PET饮料瓶的重金属锑元素迁移量有所增加，它会刺激人的眼、鼻、喉咙及皮肤。所以，不管冬天夏天，建议避免将带气饮料长期放于汽车中。