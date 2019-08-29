热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

内部气体压力高 毒物溶出伤害大

汽水放车里会爆炸

2019年08月29日09:51 来源：人民网-生命时报

中华科普学会常委 董晓秋

很多车主都在车里常备一箱矿泉水、碳酸饮料、啤酒，以备不时之需。这种做法虽然方便了，安全角度来讲是否合适呢？

易拉罐装的带气饮料、啤酒，放车里可能爆炸。曾有新闻报道，有人在夏天将带气饮料放进后备箱，一段时间后打开却爆炸了。带气饮料含有二氧化碳气体，放在车里吸热，原本溶解在液体里的二氧化碳就跑了出来，易拉罐内部的压力过高时，气体就会把易拉罐顶破。行车过程中，易拉罐来回晃动，罐内的二氧化碳也会迅速气化，造成内部压力增大。因此，易拉罐装的带气饮料、啤酒等，尽量不要在高温环境中放置，以免导致爆炸。

还有一些带气饮料是塑料瓶装的。这种瓶子一般以聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）为材质。上海市质监局曾对矿泉水瓶、果汁瓶、茶饮料瓶等PET饮料瓶进行风险监测。结果表明，其虽然不存在释放增塑剂的风险，但有部分乙醛释放量明显上升。乙醛虽然无毒，但是一种有特殊气味的物质，极少量就会影响水或饮料的口感。此外，PET瓶若含有乙醛，会很快转移至饮料中，温度越高，转移越快；贮存时间越长，转入饮料中的乙醛越多。试验中，还有PET饮料瓶的重金属锑元素迁移量有所增加，它会刺激人的眼、鼻、喉咙及皮肤。所以，不管冬天夏天，建议避免将带气饮料长期放于汽车中。

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn