水果汽水 夏天最相宜

夏日炎炎，来一杯可口清凉的气泡冷饮，顿时身心都清凉畅快起来。如果气泡冷饮中加入各种果汁，水果的果香和酸甜，加上刺激味蕾的汽水，喝到嘴里，那种酸甜清凉的美妙感顿时沁人心脾。其实，水果汽水完全可以在自己家里用当季的新鲜水果DIY，花费不多，就可以感受各种果香与刺激气泡在口中交织的美妙滋味，享受一份惬意的夏日时光。

“红男”：三华李柠檬汽水

三华李，对于广东人来说再熟悉不过，省内多个地方均有种植，6、7月正是三华李大量上市的时节。佛山皇冠假日酒店中餐部副总监黄志刚推荐了一款最新创作又简单易做的“三华李柠檬汽水”，他把它命名为“红男”。

现在不少家庭都有破壁机或者榨汁机，把三华李去核榨汁，兑上适量雪碧，然后再加上几滴柠檬汁即可。三华李有些许的苦涩味道，冰冻雪碧正好将其中和，而柠檬的清香让这款果汁汽水更加清新。如果喜欢薄荷，也可以加几片薄荷叶，更加清新爽口。

“绿女”：百香果菠萝汽水

与“红男”搭配的是一款名叫“绿女”的创意果汁汽水，是用正当季的百香果作为主料，搭配菠萝和雪碧汽水而成。做法同样是取果肉榨汁，百香果香味比较飘扬，菠萝的气味比较沉稳，如此搭配让整杯果汁汽水从入口舌尖到舌根喉咙，香气不断，非常受女士喜爱。为了让出品更有“冰凉”的感觉，调酒师还加入了两滴薄荷糖浆，让此款果汁汽水呈现冰凉的蓝绿色，清新怡人。