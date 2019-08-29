网红降压茶，不能代替药

首都医科大学附属北京中医医院治未病科副主任医师 郭 昕

高血压是我国目前最常见的心血管疾病之一，在近3亿高血压患者中，血压能够得到有效控制的患者少之又少。很多人对服用降压药有顾虑，认为一旦吃上降压药就要终生服用，拒绝规律服药的同时，反倒迷信起降压茶。

目前，市面上很多降压茶备受青睐，比如苦丁茶、罗布麻茶、杜仲茶、菊花茶、首乌茶、三七茶、山楂茶等，还有一些中草药混合茶饮料也受到热捧。其实，仅仅通过喝降压茶达到降压目的的方法是不可取的。

首先，降压茶不是药物，仅作为保健品在市场上销售，很多商家夸大其词，致使很多高血压患者认为只要喝了降压茶就无需服用降压药，以致血压居高不下，最终导致心、脑、肾、眼底及血管的损害。

其次，很多人认为降压茶都是中药，没有副作用，可以长期服用，其实不然。比如首乌茶，姑且不说其降压效果如何，口服何首乌及其制剂有引起肝损害的风险，尤其超剂量、长期服用时，这种风险会增加。

再次，即使服用中药茶也应辨证体质。以菊花茶为例，菊花性微寒、味甘苦，具有散风清热、平肝明目之功，故菊花茶对于头晕脑胀、目赤肿痛、肝火旺盛的高血压患者有辅助降压作用。但菊花偏于寒凉，不宜久服。苦丁茶更是如此，其性苦寒，有消食化痰、降脂去油腻的作用，降压效果不明显，如果长期饮用，对于脾胃虚弱的人群，非但血压没有明显变化，反而更加损伤脾胃，得不偿失。

市面上常见的降压药——复方罗布麻片，主要成分就是罗布麻提取物。很多商家在给罗布麻茶打广告时，也会着重提及这一点。但一杯罗布麻茶跟一片复方罗布麻片相比，却有着天壤之别。复方罗布麻片里，还加入了西药的降压成分，因此，只靠喝罗布麻茶来控制血压是不行的。

因此，建议高血压患者要依靠降压药物平稳降压，降压茶在高血压治疗中不能占据主要地位，饮用降压茶的同时，降压药物不能停服。