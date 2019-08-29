五种情况，别对孩子说“你不行”

国家二级心理咨询师 琚金民

不少家长喜欢对孩子说“你不行”，其实这样做容易打击孩子的自尊心，使孩子缺乏自信，变得自卑、怯懦，不敢与人交往，不敢尝试，缺乏探索精神。时间久了，孩子还可能给自己贴上“无能者”的标签。因此，5种情况下，少对孩子说“你不行”。

1.失败时。成绩下降、输了比赛，孩子心情沮丧，觉得自己不如人，家长如果对孩子说“你不行”，更印证孩子的想法。孩子这时最需要的是鼓励，家长应帮助他分析失败原因，找出解决方法。要让孩子觉得失败并不是天赋不行，而是方法欠缺，态度不足。

2.因好奇去探索时。孩子好奇心强，想探索周围的世界时，家长担心其安全，也怕孩子能力不足，不让他们去尝试。这样做会扼杀了孩子的好奇心、求知欲，关闭了孩子通往奇妙世界的大门。正确的做法是：家长要积极鼓励，并做好相应的安全保障工作，为孩子的探索铺好道路。

3.第一次干家务活时。孩子是家中的小少爷、小公主，面对家务活，不少家长很少让孩子干。可这样做等于剥夺了孩子的劳动体验，时间长了，孩子自理能力不行，就连生活学习也会变得没有计划。如果孩子想尝试，家长要教会孩子劳动技能；面对不爱干活儿的孩子，家长还应积极引导，鼓励孩子多动手实践。

4.说出远大梦想时。每个孩子都有自己的梦想，对于有些看似“天马行空”的观点，家长往往根据自己的社会经验提前下结论，否定孩子的梦想。台湾著名作家林清玄小时候曾对父亲说，长大后我就在家里写文章，不出去工作，还有人把钱送上门，父亲说“你做梦去吧”。美国宇航员阿姆斯特朗小时候对妈妈说想去月亮上玩，妈妈笑着说：“要记得回来啊。”后来，他成为登月第一人。家长不要嘲笑、否定孩子的梦想，应呵护好他们的纯真，让孩子携梦飞翔，鼓励其做个勇敢的追梦人。

5.走“弯路”时。当孩子走“弯路”时，家长因为预见到其中的艰难、挫折、失败，就想阻止孩子，认为他们不行，并让孩子按照自己的安排走捷径。其实，孩子该走的弯路还是要走，家长要知道，有时弯路反而可以磨炼孩子的意志，提高他们的逆商，走弯路也是一种人生体验。