肌肉跳动是踩了哪根弦

有时，身上某块肌肉会一直跳动，遇到这种情况，不少人就恨不得马上去看医生，担心患上了神经性疾病。北京大学第一医院神经内科副主任医师俞敏萱表示，肌肉跳动分为生理性和病理性，大多没有什么大碍，可发生在身体的任何位置，如四肢、面部等，最常见的是眼皮。

眼皮跳动多因疲劳。上下眼睑突然不停跳动，医学上称“眼睑痉挛”。眼皮上的眼轮匝肌受面神经支配，但面神经位置较浅，易受到外界刺激，引发痉挛。

生理性眼睑痉挛多是由于用眼过度、疲劳、睡眠不足、精神刺激、情绪紧张焦虑等所致，比如跳动不规律，随时可能发生；跳动并不严重，稍后可自行恢复；发作时间短，每次只有几秒钟或几分钟。对于50岁以上人群来说，病理性眼睑痉挛的可能性会增加，常伴有其他病症，比如动脉硬化或肿瘤，都可能导致眼部神经被周围血管压迫，出现眼睑痉挛。

一般来说，非持续性发作，且不超过2个月的眼睑跳动大多是生理性；如果发作时间超过2个月，病理性可能会大一些，但需要经过医生才可确诊。

缓解非病理性眼睑痉挛，患者要注意用眼卫生，每隔45~60分钟就休息10~15分钟。如果无法避免长时间伏案工作或看手机，可调节屏幕的远近位置或角度。比如左眼常跳，可以将屏幕稍微侧向右眼，以减轻左眼负担。此外，长时间用眼后，勤做眼保健操，放松眼部肌肉。

面部痉挛需要重视。如果面部肌肉出现阵发性、节律性抽搐，是面肌痉挛的表现，大部分患者是由于面部神经受到周围血管的挤压，神经受到刺激，使面部肌肉出现抽搐，也可能是由于动脉硬化、动脉瘤或脑瘤等因素。俞敏萱表示，如果在临床中遇到这类患者，常会询问他们是否有面部神经麻痹后遗症、神经末梢炎等，这些都可能引起面部痉挛。

需要提醒的是，面肌痉挛在中老年中更为常见，通常仅发生于一侧，由一侧眼轮匝肌不自主抽动起病，逐渐扩散至面颊，会引发面部疼痛、视觉和语言障碍等，严重者还会扩散至颈部，可因疲劳、紧张加剧，一般不会自行恢复。如果患者出现面肌痉挛或眼皮跳动蔓延至面部，最好及时去医院就诊，以防延误病情。

运动导致四肢痉挛。如果大腿、小腿的肌肉突然跳动起来，要先回想一下，自己的身体是否处于运动恢复期。运动过量、强度太大或长时间运动后，肌肉的兴奋性增高，短时间内不能恢复，往往会导致肌肉不自主跳动，一般经过休息可明显缓解或消失。

除了运动引起，不少肌肉的不定性抽动是由于焦虑症。随着患者焦虑、紧张情绪逐渐缓解，肌肉跳动症状也会逐渐减少。此外，肌营养不良、渐冻症也会导致肌肉跳动，但概率很小。

如果四肢肌肉跳动呈阵发性，且超过2星期；或者伴随着肌无力与萎缩，最好尽快找神经科医师就诊，以防脊髓中运动神经元病变、周边神经病变及少数肌肉疾病。

俞敏萱提醒，遇到不同部位的肌肉抖动，大家不要太过慌张或担忧，可先自行观察，症状大多会自行缓解；如果症状始终不缓解或有加重趋势，及时去医院就诊。遇到肌肉跳动时，不少人认为神经缺营养了，自行补充维生素B12。俞敏萱表示，其实这没有太大作用，大多数肌肉跳动与心理因素关系较大。服用维生素后的症状缓解，可能是“安慰剂效应”，与足够的睡眠、焦虑的减轻或精神压力减小等效果相似。需要提醒的是，如果症状严重，一定要请专业医师开药治疗，不要自行服药。