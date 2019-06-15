当我们情绪低落的时候，会不自主地皱眉，那皱眉是如何产生的呢？原来在我们的眉毛中间末端，额肌、眼轮匝肌下存在一块小、窄、金字塔形的肌肉称皱眉肌。皱眉时，皱眉肌向下向内拉眉毛，产生垂直皱纹称为眉间皱眉。

皱眉通常被视为痛苦的表现，医学上也开发出许多减少或消除皱眉作用的治疗方法，但试想如果皱眉无功能作用的话，那么我们是否会因幸福而不产生皱眉呢？

科学家de Wied等人比较了破坏性行为障碍（DBD）与正常人的皱眉肌和颧肌的肌电图活动。结果显示，DBD患者皱眉肌肌肉的反应模式不如正常的患者，科学家推测，愤怒的面部表情的表达在DBD患者中低于正常。

科学家Varcin等人也曾比较过精神分裂患者与正常人的皱眉肌和颧肌的肌电图活动，并观察了快乐和愤怒时的面部表情。结果是相似的，精神分裂患者表现出较低的肌电图活动，并表现出与临床症状无关的非典型的面部反应。由此科学家推测皱眉在传达感情中发挥了重要作用。

同时，不要忘记当暴露在强光之下时，我们也会产生皱眉动作，将眉毛拉向鼻梁，就好像在眼睛上方搭建了一个屋顶，遮挡并减少进入眼睛的光线。

英国的传奇人物首相丘吉尔在镜头前深深的皱眉形象，已经成为他为人熟知的特点。科学家认为，丘吉尔总是表现出热情、坚决和乐观的一面，皱眉正体现了他果敢坚定的性格。

由此可见，皱眉肌不应该被视为痛苦的肌肉，而应该视为传达感情的肌肉。

［作者系大连医科大学16级附属第二医院临床医学专业学生。绘图：大连医科大学18级人体解剖学专业研究生孙诗竹。指导老师：大连医科大学解剖学教研室淳璞］