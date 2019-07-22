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“挤眉弄眼”实为面肌痉挛

袁蕙芸

2019年07月22日08:36 来源：健康报网

来自江西的付先生患有严重的面肌痉挛，3年来饱受疾病折磨。因为面部肌肉抽搐，“挤眉弄眼做鬼脸”，他无法正常参与日常社交活动。近日，上海交通大学医学院附属仁济医院神经外科主任医师包映晖、副主任医师王宇联合为其实施全神经内镜下的面神经微血管减压术。术后，患者症状全部消除，5天即出院。

包映晖介绍，该患者面肌抽搐发作与血管压迫神经的关系较大。人体的神经仿佛一根电线，当异常的血管压迫神经，神经便会发生“短路”，继而产生异常放电，面肌抽搐便这样产生了。手术由包映晖主刀，王宇持神经内镜配合完成。包映晖通过狭小的手术通道，利用神经内镜顺利找到压迫面神经的责任动脉，并用补片予以隔离。手术耗时不足两个小时。

包映晖介绍，既往此类手术主要利用显微镜进行，但是由于后颅窝的血管、神经位置深，在显微镜的管状视野下要获得良好的暴露，通常会对小脑有一定牵拉，因此患者术后可能出现小脑挫伤、出血和水肿等并发症，或者由于过度牵拉导致岩静脉在术中或术后出血，严重的甚至导致死亡。而且一般显微镜下手术切口在5厘米～10厘米，需要较长时间恢复。与显微镜手术方式相比，神经内镜下颅神经微血管减压术并发症发生率低、手术创伤小、术后恢复快。该院目前已完成神经内镜下颅神经微血管减压术20例，患者中年龄最小的33岁，最大的91岁。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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